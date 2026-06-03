CASTORANO – A Castorano l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo

per l’intervento di miglioramento sismico della Torre Civica e di riqualificazione di

Piazza Umberto I, con il contestuale ripristino dell’illuminazione esterna della torre.

L’intervento, inserito nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 137 del 2023 dedicata

alla rigenerazione urbana post sisma, prevede un investimento complessivo pari a

717.159 euro, interamente finanziato attraverso le risorse della ricostruzione

pubblica.

“L’approvazione del progetto consente di passare alla fase operativa dell’intervento,

che rappresenta un tassello nel più ampio programma di ricostruzione e rilancio dei

centri colpiti dal terremoto – conferma il commissario straordinario Guido Castelli -. Il

Comune, in qualità di soggetto attuatore, potrà procedere con le successive fasi di

affidamento dei lavori. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di recupero

del patrimonio storico e di riqualificazione degli spazi pubblici. Ringrazio per questo

anche l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli”.

“Ringrazio a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale che mi pregio di

guidare e in particolare di tutto il paese di Castorano, l’Ufficio Speciale Ricostruzione

e il Commissario Guido Castelli per essere ancora una volta al nostro fianco, al fianco

di un piccolo paese che con questo investimento avrà occasione di riportare in auge

un pezzo significativo del proprio centro e della propria storia. La nostra Torre Civica,

uno dei rari esempi a pianta pentagonale nelle Marche è uno dei monumenti più

importanti del paese e, insieme alla sottostante piazza Umberto I, fulcro e base della

nostra cultura storica insieme alla Porta Castellana. Un centro storico, che dopo i

patimenti post sisma, grazie a questo investimento tornerà a vivere e le viuzze intorno

ad animarsi di socialità” aggiunge il sindaco Rossana Cicconi.

Il progetto punta a restituire sicurezza e qualità a uno dei luoghi simbolo del centro

storico. Per la torre sono previsti, tra gli altri, il rafforzamento strutturale dell’ultimo livello, il consolidamento delle murature e il recupero delle parti danneggiate, oltre

alla revisione degli elementi metallici e al ripristino dell’impianto di illuminazione.

Parallelamente, Piazza Umberto I sarà interessata da un intervento di riqualificazione

complessiva che comprenderà il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione

del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e il miglioramento

dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di rendere lo spazio più funzionale, sicuro

e valorizzato sotto il profilo urbano.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.