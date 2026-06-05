Per tutte e tre le serate, da venerdì a domenica, saranno attivi gli stand della “Sagra della Pizza”, sempre al campo sportivo di Monterocco

ASCOLI PICENO – La Polisportiva Borgo Solestà presenta “Oltre il campo”, un fine settimana all’insegna di sport, cultura e buona cucina al campo Tonino Camaioni di Monterocco. L’appuntamento centrale è rappresentato dal festival culturale “Fuori dal Campo”, cui si aggiunge la tradizionale “Sagra della Pizza”, attiva ogni sera dalle 18.

Si comincia venerdì 5 giugno, alle 18 con il dibattito “Design e Calcio” insieme a Margherita Procaccini e Francesco Melchionna. Alle 21.30, poi, la presentazione del libro “A corto muso – Max Allegri e gli altri” di Giuseppe Alberto Falci, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e del consigliere Angelo Procaccini.

Sabato 6 giugno l’offerta culturale raddoppia: alle 18 il calciatore dell’Atletico Ascoli, Simone De Santis, e Benedetta Di Lorenzo presenteranno il volume “Cuore da campione”, moderati da Luca Gabrielli. Alle 21.30, Peppe Ercoli condurrà l’incontro “Raccontare lo sport” con i giornalisti Sky Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi.

Domenica 7 giugno si comincia alle 11, con lo storico radiocronista Riccardo Cucchi che, alla Rinascita, presenterà il suo libro “Un altro calcio è ancora possibile”, intervistato dal giornalista Massimo Carboni. Nel pomeriggio, dalle 18, maxischermo per seguire Ascoli-Brescia.

Per tutte e tre le serate, da venerdì a domenica, saranno attivi gli stand della “Sagra della Pizza”, sempre al campo sportivo di Monterocco.

Sul fronte sportivo e sociale, le tre giornate ospiteranno il Secondo Memorial Padre Paolo Storani, torneo giovanile della categoria Pulcini. Le gare si svolgeranno venerdì e sabato dalle 16 alle 20, nonchè domenica mattina dalle 9, con premiazioni alle 12.30.

Parallelamente, l’iniziativa di calcio integrato “Facciamo Goal alla Disabilità” vedrà la partecipazione delle associazioni del Terzo Settore per promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

L’evento è realizzato dalla Polisportiva Borgo Solestà in collaborazione con la Libreria Rinascita, la Pizzeria Bella Napoli e molte associazioni giovanili della città.

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