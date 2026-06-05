Per parlare del romanzo Guida per morire con le piante medicinali della scrittrice iraniana Atieh Attarzadeh, tradotto dal persiano da Domenico Ingenito e pubblicato da Polidoro Editore nella collana Disorientanti diretta da Giacomo Longhi Alberti

ASCOLI PICENO – Anche il gruppo di lettura della Libreria Prosperi, “Tra le pagine del giovedì”, va in ferie (luglio-agosto) ma prima di mettersi a leggere sotto l’ombrellone o al riparo dal caldo in un bosco, si ritroverà sabato 27 giugno alle ore 18 (sì non è di giovedì), in presenza e da remoto (per informazioni scriverete a [email protected] o contattare tramite whatsapp +39 3291979667), per parlare del romanzo Guida per morire con le piante medicinali della scrittrice iraniana Atieh Attarzadeh, tradotto dal persiano da Domenico Ingenito e pubblicato da Polidoro Editore nella collana Disorientanti diretta da Giacomo Longhi Alberti.

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