MONTALTO DELLE MARCHE – Via libera della Conferenza regionale al progetto di fattibilità tecnico-economica per il

recupero dei locali comunali sotto Piazza Santa Lucia, nella frazione Porchia di Montalto

delle Marche. L’intervento, inserito nel programma di rigenerazione urbana connesso

al sisma, riguarda uno spazio pubblico strategico per il tessuto del borgo e punta a

restituire piena funzionalità a locali oggi inutilizzati a seguito dei danni causati dal

terremoto.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 550.000 euro, interamente finanziato

nell’ambito dell’ordinanza commissariale 137 del 2023, e rientra tra gli interventi destinati

al recupero del patrimonio pubblico e al rilancio socio-economico delle aree colpite.

“Con questo intervento prosegue il percorso di ricostruzione e rigenerazione nei centri

storici del cratere, con attenzione non solo alla sicurezza degli edifici ma anche alla

restituzione di spazi pubblici e funzioni sociali fondamentali – conferma il commissario alla

ricostruzione Guido Castelli – Continuiamo ad operare nel segno della costanza e della

continuità, affinché il cratere sismico completi presto il suo percorso di rilancio. Ringrazio

per il lavoro svolto finora, oltre al Comune, l’’Ufficio Speciale Ricostruzione e la Regione

guidata dal presidente Acquaroli”.

“Con i lavori di recupero del locale comunale di Porchia non solo verrà ristrutturato un

edificio ma sarà restituito alla nostra comunità un pezzo della sua anima: il senso di

appartenenza, la voglia di ritrovarsi, la forza di continuare a costruire insieme. Gli spazi

pubblici sono il cuore pulsante di un luogo. Questo locale tornerà a essere di tutti: un

presidio di socialità e di condivisione. Continuiamo a lavorare, quindi, un passo alla volta

per l’intero territorio montaltese. Un grazie a chi sta rendendo possibile questa

riqualificazione, come i nostri uffici comunali, l’ufficio ricostruzione sisma e la Regione

Marche, che ha dato il via libera al progetto di fattibilità”, dichiara il sindaco di Montalto

delle Marche, Daniel Matricardi.

Nel dettaglio, l’intervento riguarda il recupero strutturale e funzionale dei locali comunali

situati sotto la piazza, con opere di miglioramento sismico, consolidamento e restauro,

accompagnate dall’adeguamento impiantistico completo. L’obiettivo è quello di

trasformare questi spazi in un luogo di aggregazione per la comunità, reinserendoli nel

sistema dei servizi pubblici del centro storico.

Le lavorazioni interesseranno i locali voltati e gli ambienti sottostanti la piazza, oggi

caratterizzati da lesioni e fenomeni di dissesto, tra cui deformazioni delle volte,

discontinuità murarie e fessurazioni diffuse. Sono previsti interventi di rinforzo strutturale

con materiali innovativi, come fibre di carbonio, opere di “cuci e scuci” sulle murature,

ripristino delle geometrie originarie delle volte e realizzazione di nuovi solai e vespai areati

per migliorare la sicurezza e la durabilità dell’edificio.

Il progetto include inoltre la realizzazione di una piattaforma elevatrice di collegamento

tra i livelli, con relativo volume tecnico, per garantire l’accessibilità agli spazi e migliorare

la fruizione pubblica dell’area, insieme alla riqualificazione degli ambienti interni

attraverso nuove finiture e impianti.

Proprio a Montalto in questi giorni si sono svolte due giornate di confronto aperte a tutti su

futuro delle aree interne, PNRR, impresa, sostenibilità e gestione dei territori con il

progetto “Metroborgo MontaltoLab”.

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