Calendario fitto e variegato che attraversa musica, teatro, cinema, enogastronomia, sport e cultura. Appuntamenti per tutti i gusti, pensati per residenti e turisti

OFFIDA – Da giugno a settembre, Offida si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Il comune piceno ha presentato il calendario esitvo 2026, un programma fitto e variegato che attraversa musica, teatro, cinema, enogastronomia, sport e cultura. Appuntamenti per tutti i gusti, pensati per residenti e turisti.

“Quest’estate Offida si è vestita con l’abito più bello – commenta l’assessora alla Cultura Marica Cataldi – Gli Stati Generali della Bellezza ci hanno dato l’occasione giusta per mostrare tutto quello che siamo capaci di offrire. Il Matrici Festival porta in piazza due serate di grande musica al femminile: artiste come Marina Rei, Beba, Eva Rea, Marte, Erica Mou e Martina Attili, voci protagoniste della scena italiana contemporanea (3-4 luglio Piazza del Popolo). Volevamo dare spazio e visibilità a figure che meritano un palcoscenico importante, e Offida lo sarà. Sul fronte delle arti visive, ospitiamo una mostra di due artisti catanesi molto affermati, con opere pittoriche ad olio di grande qualità. Il 7 e 8 agosto tornerà Altrove – Offida Wine Fest che cresce ancora: più cantine coinvolte, luoghi inediti e angoli nascosti del borgo da scoprire tra un calice e l’altro. E poi, l’11 settembre, arriverà al Serpente Aureo Stefania Andreoli: fa una quindicina di presentazioni l’anno in tutta Italia, e ha scelto Offida. Per noi è un riconoscimento di cui andiamo fieri.”

“Gli Stati Generali della Bellezza – aggiunge il sindaco Luigi Massa – sono una grande opportunità per Offida. È un evento di livello nazionale, giunto alla quinta edizione, promosso dalla Lega delle Autonomie Locali Italiane, che ha già toccato realtà importanti come San Gimignano, Andria, Cuneo e Cava de’ Tirreni. Ospiteremo per due giorni alcune centinaia di amministratori assessori alla cultura e al turismo da tutta Italia — per ragionare insieme sul ruolo dei borghi storici, che sono la spina dorsale culturale e turistica del nostro Paese. Per Offida è un momento di visibilità e vetrina nazionale. Invito i cittadini a partecipare: i dibattiti sono aperti a tutti.”

Musica e spettacolo

Il cuore pulsante dell’estate è la musica. Il 13 giugno apre la stagione il Sieber Music Show -Rassegna Suoni del Presente al Teatro Serpente Aureo. Il 15 e 16 luglio torna il Baf, (Bivio Art Festival) che Gianmarco Funari (tra gli organizzatori) ricorda essere arrivato a 10 anni. Il 25 luglio il Tributo a Ennio Morricone in Piazza del Popolo alle 21:30, con musica di altri autori e quest’anno, anticipa Giancarlo Premici, anche alla presenza di un tenore. Il 12 agosto tocca a Incanto in Concerto, serata dedicata alle colonne sonore più amate al Parco della Luna. Il 20 agosto arriva la Discomania in Piazza del Popolo, organizzata dalla Pro Loco.

Teatro e cinema

Il Teatro Serpente Aureo è protagonista anche a settembre: l’11 va in scena Oltre le Righe con Stefania Andreoli, mentre il 18-19-20 si tiene un Seminario sull’Accoglienza promosso dalla Fondazione Lavoreperlapersona. Per il cinema, la rassegna Offida Cinemaperto propone tre serate a Santa Maria della Rocca: il 6 luglio con La Voce di Hind Rajab alla presenza del Vescovo Palmieri, il 20 luglio con Giraffada e il 27 luglio con The Encampments – Gli Accampamenti, tutti a cura di Ass. Blow Up.

Cultura e mostre

Il 19-20-21 giugno il centro storico ospita l’International FOF – Figura Offida Festival, dedicato alle arti figurative e alla creatività visiva. Dal 23 luglio al 23 agosto le Sale Espositive del Museo accolgono la mostra “Etna Rosso Bianco Merletto” – Visioni Pittoriche della Materia. L’11-12 luglio la Piazza del Popolo si anima con 500 Anni in Cinquecento con il Fiat 500 Club Italia. Il 25 agosto i Percorsi Culturali Piceni offrono itinerari guidati sulle tracce di San Francesco. A settembre doppio appuntamento con Offida Nascosta (6 e 13 settembre), visite agli angoli segreti del borgo a cura dell’architetto Fabio Marcelli.

Enogastronomia e sagre

Il calendario è punteggiato da appuntamenti golosi. La storica Sagra del Maccheroncino della Trebbiatura (23ª edizione) anima Santa Maria Goretti dal 2 al 5 luglio. Il 18 luglio è la volta di GustandOffida nel centro storico. “La visita della nostra città con un percorso guidato enogastronomico” aggiunge Andrea Nespeca, presidente della Proloco. Il 1-2 agosto la Sagra del Chichiripieno in Piazza del Popolo, mentre il 22-23 agosto si celebra la Sagra Cacciannanz, Taccu e Stinco di Maiale alla Festa Beato Bernardo. Appuntamento fisso ogni settimana con Calici al Tramonto – Degustazioni d’Estate alla Terrazza Enoteca Regionale, con date che coprono tutta l’estate dal 26 giugno fino al 31 agosto.

Sport

Fino al 7 giugno si terrà il Torneo di Green Volley. Il 19 giugno parte il 9° Torneo Play & Fun di tennis (finale il 4 luglio), seguito dal 22-28 giugno dai Giochi di Quartiere, “un evento aggregante, e partecipato che unisce quartieri e cittadini”, precisa il consigliere Roberto Barbizzi, ringraziando Marzia D’Angelo della Consulta per il grande impegno. Inoltre il cosnigliere ricorda la 16 edizione della 24 ore no stop per i bambini del Kenya (4/5 luglio) e il memorial Luca Carboni (24 luglio). I più giovani trovano spazio il 14 giugno con Champions Kids – La Coppa dei Pulcini giunta alla quarta edizione. Il 28-30 agosto chiude il Rodeo 2026 di tennis.

“Il cartellone estivo non è solo intrattenimento: è uno strumento di promozione territoriale potentissimo – dichiara l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – Ogni evento è un motivo in più per scegliere Offida come destinazione, e i numeri ci danno ragione. I visitatori arrivano da tutta Italia e sempre più dall’estero. Ma la vera forza di Offida è che gli eventi si innestano su un patrimonio monumentale e culturale di straordinario valore: il Teatro Serpente Aureo, Santa Maria della Rocca, il centro storico medievale, le cantine, i vicoli. Chi viene per un concerto o una sagra scopre un borgo che ha molto altro da raccontare, e spesso torna. Questa è la scommessa che abbiamo vinto: fare in modo che la bellezza del luogo e la qualità degli eventi si valorizzino a vicenda, trasformando ogni visita in un’esperienza che va ben oltre l’evento stesso”.

“Sono molto soddisfatto di come questa squadra amministrativa lavora – commenta ancora Massa – costruire un cartellone richiede un approccio coordinato tra istituzione, Pro Loco e tutte le altre associazioni. Grazie a questo impegno comune, Offida è ormai una delle realtà più attrattive a livello regionale. E questo non è avvenuto per caso: sono investimenti costruiti nel corso degli anni, che questa amministrazione continua a fare. Il cartellone estivo è uno dei pilastri della sostenibilità economica del nostro territorio, a partire dalle attività commerciali che si reggono anche su questa progettualità.”.

“Il Piceno – conclude il Sindaco – è un unicum dal punto di vista storico e culturale: un territorio straordinario che meriterebbe di fare rete in maniera più strutturata, perché solo valorizzandosi insieme i borghi e le realtà locali possono esprimere tutto il loro potenziale e attrarre visitatori da ogni parte d’Italia e dall’estero”.

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