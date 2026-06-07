ASCOLI PICENO – Prende il via “Percorsi culturali piceni – Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco”, il nuovo progetto promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche APS e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’iniziativa propone un ciclo di dieci eventi culturali dedicati alla riscoperta dell’eredità francescana nel territorio piceno, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Il progetto coinvolgerà nove comuni – Ascoli Piceno (con due iniziative), Venarotta, Monteprandone, Grottammare, Offida, Ripatransone, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella – valorizzando chiese, conventi, eremi, musei e luoghi legati alla tradizione minoritica. Ogni appuntamento prenderà avvio da un sito francescano di particolare rilievo e si svilupperà attraverso un percorso culturale accessibile, guidato da professionisti qualificati.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 giugno 2026 alle ore 21 ad Ascoli Piceno, con partenza da Via 3 Ottobre, davanti alla sede Acli. L’evento, gratuito e accompagnato da guida turistica, condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi cittadini legati a San Francesco. La prenotazione è obbligatoria tramite messaggio al numero 393 9365509 entro il 10 giugno (massimo 100 partecipanti).

L’iniziativa “Itinerari inclusivi sulle tracce di San Francesco” consolida il progetto generale “Percorsi culturali piceni”, giunto alla quarta edizione e già capace di coinvolgere più di un migliaio di persone nella scoperta dei siti culturali del Piceno.

Per la realizzazione degli eventi è stata attivata una rete di collaborazione che comprende, tra gli altri, l’Aps Sordapicena Sociale e l’Ente Nazionale Sordi di Ascoli Piceno/Fermo, per garantire – attraverso il servizio di interpretariato LIS – la piena partecipazione delle persone sorde.

Altri partner sono l’Ambito Sociale Territoriale n. XXII – Comune capofila Ascoli Piceno, i Comuni di Grottammare, Montalto delle Marche, Offida, Monteprandone, Ripatransone e Venarotta, insieme all’Associazione Centro Iniziative Giovani, impegnata nel coinvolgimento della popolazione giovanile.

Percorsi culturali piceni intende costruire un itinerario condiviso che unisca luoghi, comunità e memorie, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo un turismo lento e sostenibile. Un’occasione per riscoprire il patrimonio francescano del Piceno attraverso un approccio inclusivo, partecipato e profondamente radicato nel territorio.

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