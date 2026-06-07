ASCOLI PICENO – Non poteva esserci un finale migliore. Tre a zero e Brescia annichilito che nulla ha potuto di fronte a questo Picchio.

Mister Tomei, con la maglia della festa addosso: “E’ stato semplice motivare i ragazzi, è un gruppo di uomini veri. Lo hanno dimostrato non era semplice smaltire la delusione dell’ultima giornata. Abbiamo resettato bene e hanno cercato sempre di avere un canovaccio ben preciso ed essere propositivi. Divertirsi, sempre e questo ha dato una grande identità e contro il Brescia che è una squadra fortissima hanno dimostrato di meritare. Hanno fatto una grandissima crescita sportiva e umana. Due partite particolari. Hanno usato molto la fisicità e i duelli, ma la cosa che mi è piaciuta di più è la consapevolezza nei nostri mezzi”.

Il Presidente Passeri: “Godiamoci la serata. Tutta la città di Ascoli, mi ha creduto subito e poi è diventata una realtà. Quello che sto dicendo lo dicono poi i fatti con fatica e piacere. Questi play off sono stati massacranti, ma bellissimi. Ringrazio mia madre che mi ha riportato in questo territorio, e qui ho ritrovato un popolo fantastico. Il popolo piceno è eccezionale. Un grande lavoro tanta fatica, mio figlio mi sta insegnando il calcio come sport e gioco. Ci credevo davvero, non abbiamo vinto il campionato per caso, non se la prenda l’Arezzo, la squadra più forte siamo noi. Quando abbiamo perso a Campobasso sapevo che avremmo vinto i playoff. Viviamo partita per partita. Ne parleremo se rimarrà, per me Tomei fa parte di noi. Per l’anno prossimo? Nell’ambito tecnico non entro mai ma lo schema che useremo sarà lo stesso di questa stagione”.

Il Ds Patti: “Siamo felicissimi dei ragazzi, li citerei tutti. Ognuno ha dato il suo anche con gol decisivi, e si sono fatti sempre trovare pronti. Un’annata dove tutti sono stati partecipi e determinanti in questa cavalcata. Ringrazio tutti”.

Andrea Passeri: “Avevo un buon presentimento, col mister e il DS abbiamo sempre parlato di calcio, sopratutto dell’idea e dei concetti e vedere che sono passati e la squadra era convinta non c’erano dubbi”.

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