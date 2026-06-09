ASCOLI PICENO – Si è concluso con un grande abbraccio collettivo insieme a tutti i commercianti l’iniziativa “Vetrine Bianconere”, che ha coinvolto gli esercenti della città nella decorazione delle proprie vetrine con i colori e i simboli della squadra bianconera.
Questa mattina, 9 giugno, presso la sala della Vittoria della Pinacoteca Civica ad Ascoli, si è svolta la consegna delle pergamene di partecipazione a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, promossa dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con Confcommercio e Ascoli Calcio e insieme ai partner editoriali Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino. Un appuntamento che ha fatto seguito alla premiazione delle vetrine vincitrici, che si era già tenuta allo stadio Del Duca prima del match casalingo contro il Guidonia e che aveva visto la vittoria di Xhøsa, seguita da Gagliardi Boutique e Brecciarol Bar.
Alla cerimonia di questa mattina hanno preso parte il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore al Commercio Laura Trontini, la presidente di Confcommercio Ascoli Alessandra Bruni, il direttore generale dell’Ascoli Calcio, Emilio Capaldi, i giocatori bianconeri Marcos Curado, Gabriele Gori, Tommaso Milanese e Abdoul Razack Guiebre e i direttori Mario Paci (Corriere Adriatico) e Flavio Nardini (Il Resto del Carlino).
“Vetrine Bianconere – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è la dimostrazione concreta di come la città sappia fare squadra: gli esercenti hanno abbracciato con calore e creatività questa iniziativa, trasformando le loro vetrine in un tributo alla nostra squadra e alla nostra città”.
L’assessore al Commercio, Laura Trontini, ha aggiunto: “Questo concorso ha mostrato quanto il tessuto commerciale della nostra città sia vitale, partecipe e affezionato alla propria identità. Gli esercenti non si sono limitati a esporre una bandiera: hanno investito tempo, fantasia e passione per allestire vetrine che raccontassero il legame tra la città e la sua squadra”.
L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha concluso: “Lo sport ha il potere straordinario di unire una comunità e ‘Vetrine Bianconere’ ne è la prova. La presenza dei calciatori bianconeri è il coronamento di un percorso che ha saputo avvicinare la squadra ai tifosi e alla città, dimostrando che quando sport e comunità si incontrano nascono iniziative davvero speciali”.
Per Alessandra Bruni, presidente Confcommercio di Ascoli Piceno, si è trattata “di un’iniziativa importante che unisce il commercio, per creare tutti insieme qualcosa di diverso e dinamico, ma anche lo sport, l’informazione e la cultura attraverso i quotidiani. I commercianti hanno dimostrato un grande senso di appartenenza per la propria squadra del cuore e per la città di Ascoli. E’ fondamentale soprattutto in questo momento creare unioni e collaborazioni per preservare il commercio locale, territoriale, regionale e nazionale”.
Così il direttore generale dell’Ascoli Calcio, Emilio Capaldi: “Vi ringrazio per il supporto che ci avete dato, ringrazio le istituzioni, il Sindaco, col quale abbiamo un bellissimo rapporto, voi commercianti, che avete aderito in maniera massiccia al concorso. Siete stati 65, ma a me piace dare sempre degli obiettivi superiori e, quindi, mi auguro che il prossimo anno arriverete minimo a 85”.
Queste le attività che hanno preso parte alla prima edizione di “Vetrine Bianconere”:
Overkids – Corso Vittorio Emanuele
Melaverde -Via Tranquilli
Teddy Tres Chic – Piazza Roma
Fiori Francesco Gioielleria – Via Trento e Trieste
Prima Donna 2 – Via Del Trivio
Saint Germain Donna – Via Del Trivio
Pinko Store – Piazza del Popolo
Santamaria . Via Trento e Trieste
Gagliardi Boutique – Via Salaria,Villa Sant’antonio
Stazione di Servizio F.Lli Armillei Snc – Via Piceno Aprutina
Bar Roma – Via Dino Angelini
Caffetteria Pasticc. Mauro E Piero – Via Luzi, Poggio di Bretta
Noir – Via Del Trivio
Tabaccheria La Dea – Via Napoli
Xhosa Di Ciarrocchi Irene – Via Cairoli
Bar Peroni – Via Luzi, Poggio di Bretta
Golden Age – Via Cairoli
Ottica Joe & Gio – Via Dino Angelini
Contengo Marini Arredamenti – Viale Treveri
Centro Casa – Via Vidacilio
L’Arte nel Vestire – Via Ruffini
Il Mercatino dell’Intimo di Veronica Allevi – Via Cairoli
Piceno Computers di Damiani Carlo – Corso Vittorio Emanuele Orlando
Ottica Bartolini – Via Giudea
Il Matitone – Via Erasmo Mari
Zona 23 – Via Ceci
Brecciarol Bar – Via Salaria, Brecciarolo
Fiori e Bijoux – Viale Treviri
Ritagli di Sogno di Claudia Antonini -Via Urbino
Pizzeria Tatanka – Via D’ancaria
Beer Coyote Pub – Corso Trento e Trieste
Negozio Bartoli – Via dell’Archivio
Zenzero Abbigliamento – Via Ceci
Circolo Cecco d’Ascoli – Via dei Soderini
Fate e Folletti – Via Erasmo Mari
Bar Perugia – Via Perugia
Ancaria 56 – Corso Mazzini
Cartolibreria Fortezza – Via Del Castellano
Ottica Expo’ di Durizi Roberto – Viale Indipendenza
Impactinvesting Italia di Carlo Di Teodoro – Via Cairoli
Chice’ Chic Atelier – Via Cairoli
Saint Germain Uomo – Via Del Trivio
Ottica Di Ferdinando – Corso Mazzini
Domus di Cipollini – Via Del Trivio
Lavanderia Lavo Io – Via Dell’impresa (Corridonia)
Maison Spose di Guerrieri Maria Rita – Via Urbino
Cap di Eredi Palermi – Via Delle Donne
Caffe’ Trieste Elemar Srls – Corso Trento e Trieste
Hts Viaggi – Corso Mazzini
Bar Centrale – Piazza del Popolo
Bar Crema e Cioccolato – Via Dante Alighieri
Ink Service – Via Elisabetta Trebbiani
Profumeria Victoria – Via Dei Tibaldeschi
Apdent (Clinica Odontoiatrica del Piceno) – Piazza Roma
Bar Alimentari Fratoni – Poggio Di Bretta
Mercato Campagna Amica – Via Tranquilli
Bar Stadio di Di Cola Giulio Passaro’ – Viale C.Rozzi
Cantalamessa Abbigliamento – Via Napoli
Bar Porta Romana – Piazza Di Cecco
“For You Parrucchieri” di Ferri Gianna e Gabriele – Via G. Tranquilli
Alessia Hairstylist – Piazza Immmacolata
Nuovarredo – Corso Trento E Trieste
Passato e Presente – Via Erasmo Mari
Grafiche e Stampa G&V – Piazza Viola
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