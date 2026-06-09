ASCOLI PICENO – Si è concluso con un grande abbraccio collettivo insieme a tutti i commercianti l’iniziativa “Vetrine Bianconere”, che ha coinvolto gli esercenti della città nella decorazione delle proprie vetrine con i colori e i simboli della squadra bianconera.

Questa mattina, 9 giugno, presso la sala della Vittoria della Pinacoteca Civica ad Ascoli, si è svolta la consegna delle pergamene di partecipazione a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, promossa dal Comune di Ascoli Piceno in collaborazione con Confcommercio e Ascoli Calcio e insieme ai partner editoriali Corriere Adriatico e Il Resto del Carlino. Un appuntamento che ha fatto seguito alla premiazione delle vetrine vincitrici, che si era già tenuta allo stadio Del Duca prima del match casalingo contro il Guidonia e che aveva visto la vittoria di Xhøsa, seguita da Gagliardi Boutique e Brecciarol Bar.

Alla cerimonia di questa mattina hanno preso parte il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore al Commercio Laura Trontini, la presidente di Confcommercio Ascoli Alessandra Bruni, il direttore generale dell’Ascoli Calcio, Emilio Capaldi, i giocatori bianconeri Marcos Curado, Gabriele Gori, Tommaso Milanese e Abdoul Razack Guiebre e i direttori Mario Paci (Corriere Adriatico) e Flavio Nardini (Il Resto del Carlino).

“Vetrine Bianconere – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è la dimostrazione concreta di come la città sappia fare squadra: gli esercenti hanno abbracciato con calore e creatività questa iniziativa, trasformando le loro vetrine in un tributo alla nostra squadra e alla nostra città”.

L’assessore al Commercio, Laura Trontini, ha aggiunto: “Questo concorso ha mostrato quanto il tessuto commerciale della nostra città sia vitale, partecipe e affezionato alla propria identità. Gli esercenti non si sono limitati a esporre una bandiera: hanno investito tempo, fantasia e passione per allestire vetrine che raccontassero il legame tra la città e la sua squadra”.

L’assessore allo Sport, Nico Stallone, ha concluso: “Lo sport ha il potere straordinario di unire una comunità e ‘Vetrine Bianconere’ ne è la prova. La presenza dei calciatori bianconeri è il coronamento di un percorso che ha saputo avvicinare la squadra ai tifosi e alla città, dimostrando che quando sport e comunità si incontrano nascono iniziative davvero speciali”.

Per Alessandra Bruni, presidente Confcommercio di Ascoli Piceno, si è trattata “di un’iniziativa importante che unisce il commercio, per creare tutti insieme qualcosa di diverso e dinamico, ma anche lo sport, l’informazione e la cultura attraverso i quotidiani. I commercianti hanno dimostrato un grande senso di appartenenza per la propria squadra del cuore e per la città di Ascoli. E’ fondamentale soprattutto in questo momento creare unioni e collaborazioni per preservare il commercio locale, territoriale, regionale e nazionale”.

Così il direttore generale dell’Ascoli Calcio, Emilio Capaldi: “Vi ringrazio per il supporto che ci avete dato, ringrazio le istituzioni, il Sindaco, col quale abbiamo un bellissimo rapporto, voi commercianti, che avete aderito in maniera massiccia al concorso. Siete stati 65, ma a me piace dare sempre degli obiettivi superiori e, quindi, mi auguro che il prossimo anno arriverete minimo a 85”.

Queste le attività che hanno preso parte alla prima edizione di “Vetrine Bianconere”:

Overkids – Corso Vittorio Emanuele

Melaverde -Via Tranquilli

Teddy Tres Chic – Piazza Roma

Fiori Francesco Gioielleria – Via Trento e Trieste

Prima Donna 2 – Via Del Trivio

Saint Germain Donna – Via Del Trivio

Pinko Store – Piazza del Popolo

Santamaria . Via Trento e Trieste

Gagliardi Boutique – Via Salaria,Villa Sant’antonio

Stazione di Servizio F.Lli Armillei Snc – Via Piceno Aprutina

Bar Roma – Via Dino Angelini

Caffetteria Pasticc. Mauro E Piero – Via Luzi, Poggio di Bretta

Noir – Via Del Trivio

Tabaccheria La Dea – Via Napoli

Xhosa Di Ciarrocchi Irene – Via Cairoli

Bar Peroni – Via Luzi, Poggio di Bretta

Golden Age – Via Cairoli

Ottica Joe & Gio – Via Dino Angelini

Contengo Marini Arredamenti – Viale Treveri

Centro Casa – Via Vidacilio

L’Arte nel Vestire – Via Ruffini

Il Mercatino dell’Intimo di Veronica Allevi – Via Cairoli

Piceno Computers di Damiani Carlo – Corso Vittorio Emanuele Orlando

Ottica Bartolini – Via Giudea

Il Matitone – Via Erasmo Mari

Zona 23 – Via Ceci

Brecciarol Bar – Via Salaria, Brecciarolo

Fiori e Bijoux – Viale Treviri

Ritagli di Sogno di Claudia Antonini -Via Urbino

Pizzeria Tatanka – Via D’ancaria

Beer Coyote Pub – Corso Trento e Trieste

Negozio Bartoli – Via dell’Archivio

Zenzero Abbigliamento – Via Ceci

Circolo Cecco d’Ascoli – Via dei Soderini

Fate e Folletti – Via Erasmo Mari

Bar Perugia – Via Perugia

Ancaria 56 – Corso Mazzini

Cartolibreria Fortezza – Via Del Castellano

Ottica Expo’ di Durizi Roberto – Viale Indipendenza

Impactinvesting Italia di Carlo Di Teodoro – Via Cairoli

Chice’ Chic Atelier – Via Cairoli

Saint Germain Uomo – Via Del Trivio

Ottica Di Ferdinando – Corso Mazzini

Domus di Cipollini – Via Del Trivio

Lavanderia Lavo Io – Via Dell’impresa (Corridonia)

Maison Spose di Guerrieri Maria Rita – Via Urbino

Cap di Eredi Palermi – Via Delle Donne

Caffe’ Trieste Elemar Srls – Corso Trento e Trieste

Hts Viaggi – Corso Mazzini

Bar Centrale – Piazza del Popolo

Bar Crema e Cioccolato – Via Dante Alighieri

Ink Service – Via Elisabetta Trebbiani

Profumeria Victoria – Via Dei Tibaldeschi

Apdent (Clinica Odontoiatrica del Piceno) – Piazza Roma

Bar Alimentari Fratoni – Poggio Di Bretta

Mercato Campagna Amica – Via Tranquilli

Bar Stadio di Di Cola Giulio Passaro’ – Viale C.Rozzi

Cantalamessa Abbigliamento – Via Napoli

Bar Porta Romana – Piazza Di Cecco

“For You Parrucchieri” di Ferri Gianna e Gabriele – Via G. Tranquilli

Alessia Hairstylist – Piazza Immmacolata

Nuovarredo – Corso Trento E Trieste

Passato e Presente – Via Erasmo Mari

Grafiche e Stampa G&V – Piazza Viola

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