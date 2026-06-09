OFFIDA – Sarà Offida ad ospitare l’11 e il 12 giugno gli Stati Generali della Bellezza: l’Assemblea nazionale dei sindaci e degli assessori alla Cultura e al Turismo promossa da ALI – Autonomie Locali Italiane. Un appuntamento che si preannuncia come uno dei più significativi del municipalismo italiano, capace di riunire in un unico luogo amministratori locali, istituzioni, esperti e operatori culturali provenienti da ogni angolo del Paese.

Al centro del confronto, le grandi sfide che attendono i territori: dalla valorizzazione delle aree interne al turismo sostenibile, dal ruolo della cultura come motore di crescita economica e coesione sociale alla promozione della bellezza come leva strategica per il futuro delle comunità locali.

Gli Stati Generali della Bellezza non sono semplicemente un convegno. Rappresentano il tentativo, ambizioso e necessario, di costruire una piattaforma condivisa di proposte politiche capaci di mettere al centro borghi, città e aree interne nella traiettoria di crescita sostenibile del Paese. Offida, con la sua storia e il suo paesaggio, non è una cornice casuale: è essa stessa un manifesto della tesi che si vuole affermare che la bellezza, quando governata con intelligenza, può essere il più potente motore di sviluppo locale.

Ecco il programma.

Ad aprire i lavori sarà il Segretario generale di ALI, Valerio Lucciarini De Vincenzi, cui seguiranno i saluti del sindaco di Offida Luigi Massa, del presidente di ALI Marche e sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili, del presidente dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto Mauro Bochicchio, del vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Enrico Piergallini e del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. L’introduzione politica sarà affidata ad Andrea Marrucci, vicepresidente nazionale di ALI e responsabile Cultura e Sostenibilità dell’associazione.

La prima giornata vedrà alternarsi voci autorevoli: Claudio Mazza, presidente della FEE Bandiera Blu; Francesca Velani, vicepresidente di Promo PA Fondazione; il sindaco di Prato Matteo Biffoni; Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta; Nico Gronchi, presidente nazionale di Confesercenti; Fiorello Primi, presidente de I Borghi più belli d’Italia; Antonino La Spina, presidente nazionale dell’UNPLI; Elena Piastra, vicepresidente vicaria nazionale di ALI e sindaca di Settimo Torinese; e Massimo D’Angelo, accademico della London School of Economics.

Nel pomeriggio il confronto si sposterà su temi quanto mai attuali: turismo di massa, affitti brevi, enogastronomia, attrattività dei territori e futuro delle aree interne. Tra i contributi più attesi, quello di Kenya Merritt, assessora alla Cultura e ai Grandi Eventi della città di Chicago – una voce internazionale che porterà ad Offida l’esperienza di una delle metropoli culturalmente più vivaci del mondo. Spazio anche ai giovani amministratori, con la presentazione delle proposte di ALI NeXt Generation affidata al nuovo coordinatore Andrea Capellini e alla rete dei giovani dell’associazione.

Momento simbolicamente centrale della prima giornata sarà la firma della Carta della Bellezza, il documento promosso da ALI che propone una visione condivisa di cultura, paesaggio e patrimonio diffuso come fattori strategici per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità locali. Un atto che ambisce a trasformare il confronto in impegno concreto.

La seconda giornata sarà dedicata alle politiche culturali e alle opportunità offerte dal Next Generation EU. Interverranno, tra gli altri, Giovanna Barni, presidente di Culturmedia Legacoop; Fabio Salvi, presidente della Provincia di Ascoli Piceno; Marco Fioravanti, presidente del Consiglio Nazionale ANCI e sindaco di Ascoli Piceno; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; l’europarlamentare Matteo Ricci; e Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale. A loro si affiancheranno numerosi amministratori locali impegnati nella costruzione di nuove strategie per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico.

Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di ALI e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

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