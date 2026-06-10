ASCOLI PICENO – Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione e pavimentazione di Piazza Arringo ad Ascoli. Il cantiere, ormai in stato avanzato, si appresta a entrare in una nuova fase operativa e ciò comporterà, a partire da oggi, mercoledì 10 giugno, l’ampliamento dell’area di lavoro, fino a raggiungere la facciata nord di Palazzo Arengo.
Questa modifica comporterà la chiusura temporanea dell’accesso principale al palazzo, quello dalla piazza. Di conseguenza, per raggiungere la Pinacoteca Civica, l’Ufficio Quintana, la biglietteria del Teatro, lo Iat e tutti gli uffici comunali ospitati all’Arengo sarà necessario passare dal portone presente in via Tornasacco.
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