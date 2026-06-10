VENAROTTA – Domenica 14 giugno, dalle 9,30 alle 12 circa, si terrà “Esplorando Venarotta”.
Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.
Il percorso, guidato da una guida turistica, partirà dal parcheggio di Via Silvano Sabatini e toccherà i tanti siti di interesse culturale della città di Venarotta.
La partecipazione è gratuita, con un massimo di 60 posti disponibili.
Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 12 Giugno.
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