ASCOLI PICENO – Doppio Appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura, sabato 13 giugno nelle Marche, a Force, con un’escursione pomeridiana panoramica che ci porterà a scoprire l’arte dei ramai poi in serata concerto della band i Pupazzi. Domenica 14 giugno arriveremo nel Lazio a Poggio D’Api di Accumoli, con un ‘escursione che ci condurrà lungo un percorso fino al Lago Secco. Nel pomeriggio incontro con la filosofa e docente Lucrezia Ercoli, a seguire momento musicale con Mistura Popolare. Il Festival dell’Appennino si svolge dal 3 maggio all’31 ottobre 2026 con un programma che si sviluppa lungo sei mesi di eventi, coinvolgendo 29 comuni. Saranno 31 gli eventi che si svolgeranno in quattro regioni – Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria – per un unico racconto di territori, comunità e identità. Giunto alla sua diciassettesima edizione, il Festival si presenta quest’anno in una veste speciale, profondamente legata al decennale del sisma del 2016, con l’obiettivo di offrire una visione di futuro alle aree interne dell’Appennino centrale attraverso una proposta integrata di comunicazione e promozione turistica. Il claim scelto per il 2026, “A due passi da te”, rappresenta un invito alla scoperta e al rilancio di territori ricchi di cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche, protagonisti di una delle più rilevanti manifestazioni turistico-culturali del Centro Italia.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Il Festival Appennino ci ricorda quanto sia importante stare insieme, condividere esperienze e riscoprire il valore delle nostre comunità. Voglio ringraziare i quattro Bim coinvolti, che, anche quest’anno, grazie al loro contributo hanno contribuito in modo sostanziale a una manifestazione che tocca tutte e quattro le regioni del sisma. Eventi come questo hanno una grande forza: uniscono le persone, creano occasioni di incontro e aiutano a ricucire legami, facendo sentire tutti parte di una stessa comunità. Allo stesso tempo permettono a tante persone di conoscere luoghi straordinari, paesaggi e borghi che rappresentano l’anima più autentica dell’Appennino centrale. L’agenda di questo fine settimana è particolarmente importante dal momento che uno degli appuntamenti si terrà a Poggio d’Api, nel Comune di Accumoli: uno dei centri martiri del sisma di cui quest’anno ricorre il decennale. In quella occasione potremo assistere all’incontro con Lucrezia Ercoli, un momento di approfondimento che merita particolare attenzione e ascolto. Quando cultura e natura camminano insieme nasce qualcosa di speciale: un’opportunità di crescita, di valorizzazione e di rinascita per le aree interne. È anche da iniziative come questa che passa il futuro dei nostri territori, attraverso la partecipazione, la bellezza e il senso di appartenenza”.

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani: “Quello di Force è un appuntamento che celebra le tradizioni e la bellezza profonda del nostro entroterra. Tra l’antica maestria dei ramai e l’energia dei Pupazzi, diamo forma al claim “A due passi da te”, un manifesto di vicinanza e riscatto. In un’epoca in cui siamo abituati a vedere tutto attraverso uno schermo, invitiamo a vivere l’esperienza dal vivo. È una questione di energia: quella che si crea solo quando sei lì, in mezzo alle persone. Solo così ci si può portare a casa un pezzetto della magia del Festival dell’Appennino, inclusivo di natura”.

Il Presidente Bim Nera Velino Rieti Emiliano Salvati: “Domenica 14 giugno ci sarà un’altra tappa del Festival che toccherà la Regione Lazio e saremo a Poggio D’Api di Accumoli, che è uno dei comuni simbolo del sisma 2016 e della ricostruzione. Quindi è molto importante che le persone, l’Italia e il mondo conoscano le meraviglie di questi territori, in particolare quelle dei comuni colpiti. Questa giornata sarà molto importante e allo stesso tempo emozionante, essendo passati dieci anni dal sisma, che comunque sono molti, si inizia a vedere la ricostruzione e queste iniziative aiutano e aiuteranno a rinascere come era prima e più belle di prima. Invito tutti a partecipare per scoprire questi tesori del nostro territorio, come è avvenuto per la giornata di Castel Sant’Angelo, queste iniziative vengono sempre più apprezzate da chi vi partecipa”.

Il Sindaco di Force Amedeo Lupi: “Ringrazio di cuore il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e il Presidente BIM Tronto Luigi Contisciani per aver scelto anche quest’anno il nostro Comune di Force per ospitare una tappa del Festival dell’Appennino. Questa diciassettesima edizione ha un valore profondo: è un segnale concreto di rinascita e di fiducia per le aree interne, a dieci anni dal sisma del 2016. Il claim “A due passi da te” è per noi un impegno a tenere vivo il legame tra comunità, territorio e identità”.

Il Sindaco di Accumoli Mauro Tolomei: “Ringrazio sentitamente il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli per aver confermato anche quest’anno il Comune di Accumoli come tappa del Festival dell’Appennino. Questa edizione assume un valore molto particolare perché ricorre nel decimo anno dal sisma e contribuisce a darci forza e speranza per guardare il futuro con maggiore ottimismo”.

Sabato 13 giugno il ritrovo per l’escursione è alle ore 15.15 nella frazione di Quinzano di Force, dove sarà possibile parcheggiare le auto, per poi partire alle ore 15.30. L’escursione ad anello, ha una difficoltà E è lunga km 9,31, con un dislivello di 304 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezzo. Al termine dell’escursione, intorno alle 19, sarà possibile riprendere le auto e raggiungere Force per usufruire del punto ristoro a cura della macelleria locale, presso il parco del Villino Verrucci. Il menù: Tagliere affettati e formaggi 8€, Pasta amatriciana 8€, Pasta pomodoro e basilico 7€, Porchetta pomodoro e pane 8€, Olive 5€, Patate 4€. Alle ore 21.00 assisteremo al concerto della band i Pupazzi, pionieri della “Puzzle Music”, hanno come scopo quello di trasformare un qualsiasi evento in puro divertimento indirizzato ad un pubblico di tutte le età. Lo spettacolo è costruito su un repertorio a 360 gradi che attinge ai più grandi successi del passato spruzzandoli qua e là di contemporaneità, il tutto proposto in maniera brillante e scherzosa.

Domenica 14 giugno il ritrovo per l’escursione è alle ore 8.45 a Poggio D’Api di Accumoli con partenza alle ore 9. L’escursione è un percorso con partenza e rientro a Poggio D’Api, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 10 km, con un dislivello di 510 mt e un tempo di percorrenza di circa 4,5 ore. Al rientro intorno alle 13.30 sarà possibile usufruire del punto ristoro a cura della Proloco di Accumoli a base di street food tradizionale e locale. Alle ore 15 incontro con Lucrezia Ercoli su “Ciò che resta. Filosofia del terremoto”. La filosofa e docente ci condurrà in un viaggio tra macerie materiali e simboliche, dove la catastrofe ha una forza evocativa: rende visibili le fragilità strutturali che in tempi ordinari restano nascoste. E quando le coordinate abituali crollano, l’essere umano è costretto ad inventarne di nuove. Alle ore 15.30 momento musicale a cura di Mistura Popolare, trio composto alla voce da Michela Farinelli, chitarra e voce Daniele Ferretti e alla batteria Bruno Marcozzi, ci proporranno un repertorio brasiliano, italiano e napoletano, in chiave latin jazz, creando un mix coinvolgente e unico che parte dalle radici della tradizione fino ai brani più moderni.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

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