ROCCAFLUVIONE – Dall’Ufficio Speciale ricostruzione arriva il via libera al progetto esecutivo per la
sistemazione della strada “Fonte dei Pioppi” nel comune di Roccafluvione (Ap),
intervento inserito nel programma di ricostruzione pubblica post-sisma disciplinato
dall’ordinanza commissariale 137 del 2023.
Il decreto autorizza e concede un finanziamento complessivo di 208.000 euro,
interamente destinato al ripristino della sede stradale e delle ripe laterali lungo
l’arteria comunale. L’opera punta a restituire piena sicurezza e funzionalità a un tratto
viario che ha subito danni a causa degli eventi sismici del 2016/2017.
«Con questo intervento si compie un ulteriore passo avanti nel percorso di ripristino
della viabilità nelle aree del cratere, con particolare attenzione alle infrastrutture
locali strategiche per la mobilità e la sicurezza dei residenti – conferma il commissario
straordinario Guido Castelli -. Restiamo sul pezzo continuando a lavorare alacremente
affinché nessuno, anche la più piccola frazione, resti indietro. Ringrazio per questo il
contributo quotidiano dei Comuni, dell’Usr e della Regione Marche guidata dal
presidente Acquaroli».
Nel dettaglio, il progetto prevede una serie di interventi strutturali sulla carreggiata,
tra cui la fresatura e il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione del
sottofondo stradale e il ripristino dei tratti ammalorati. Sono inoltre programmati
lavori per la regimazione delle acque, la realizzazione di tombini, e l’installazione di
barriere di sicurezza nei punti più critici, in particolare lungo il tratto che costeggia il
torrente Noscia.
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