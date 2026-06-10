L’opera punta a restituire piena sicurezza e funzionalità a un tratto viario che ha subito danni a causa degli eventi sismici del 2016/2017

ROCCAFLUVIONE – Dall’Ufficio Speciale ricostruzione arriva il via libera al progetto esecutivo per la

sistemazione della strada “Fonte dei Pioppi” nel comune di Roccafluvione (Ap),

intervento inserito nel programma di ricostruzione pubblica post-sisma disciplinato

dall’ordinanza commissariale 137 del 2023.

Il decreto autorizza e concede un finanziamento complessivo di 208.000 euro,

interamente destinato al ripristino della sede stradale e delle ripe laterali lungo

l’arteria comunale. L’opera punta a restituire piena sicurezza e funzionalità a un tratto

viario che ha subito danni a causa degli eventi sismici del 2016/2017.

«Con questo intervento si compie un ulteriore passo avanti nel percorso di ripristino

della viabilità nelle aree del cratere, con particolare attenzione alle infrastrutture

locali strategiche per la mobilità e la sicurezza dei residenti – conferma il commissario

straordinario Guido Castelli -. Restiamo sul pezzo continuando a lavorare alacremente

affinché nessuno, anche la più piccola frazione, resti indietro. Ringrazio per questo il

contributo quotidiano dei Comuni, dell’Usr e della Regione Marche guidata dal

presidente Acquaroli».

Nel dettaglio, il progetto prevede una serie di interventi strutturali sulla carreggiata,

tra cui la fresatura e il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione del

sottofondo stradale e il ripristino dei tratti ammalorati. Sono inoltre programmati

lavori per la regimazione delle acque, la realizzazione di tombini, e l’installazione di

barriere di sicurezza nei punti più critici, in particolare lungo il tratto che costeggia il

torrente Noscia.

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