ASCOLI PICENO – “Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il rinnovo dei contratti del Direttore Sportivo Matteo Patti e dell’allenatore Francesco Tomei che hanno sottoscritto un nuovo accordo con il Club fino al 30 giugno 2029”.

L’annuncio tanto atteso è arrivato nella serata del 10 giugno da parte del Club: “La decisione della società rappresenta la naturale conseguenza del percorso straordinario compiuto nella stagione appena conclusa, culminata con la vittoria dei playoff e la conquista della promozione in Serie B. Nel primo anno della nuova proprietà, guidata dalla famiglia Passeri, Matteo Patti e Francesco Tomei hanno saputo interpretare al meglio il progetto tecnico e sportivo del Club, diventando protagonisti assoluti di una stagione che resterà nella storia dell’Ascoli Calcio. Attraverso scelte lungimiranti, capacità di costruire un gruppo solido e una chiara identità di squadra, hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di un obiettivo che ha riportato entusiasmo, orgoglio e ambizione in tutta la piazza bianconera”.

“Il rinnovo fino al 2029 testimonia la piena fiducia della Società nell’operato del DS Patti e di Mister Tomei e la volontà di dare continuità a un progetto che guarda al futuro con determinazione e ambizione” concludono dal Club.

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