ASCOLI PICENO – IncantoMarche torna nel 2026 con una decima edizione dal valore particolarmente simbolico. Dieci anni di musica vissuta all’aria aperta, tra sentieri, prati, borghi, spazi storici e luoghi di grande valore naturale e culturale. Dieci anni in cui il concerto è diventato esperienza condivisa, occasione di ascolto, scoperta e relazione.
Dal 3 luglio all’8 agosto il festival musicale nato dall’evoluzione di RisorgiMarche – oggi rete inclusiva, solidale e culturale, capace di accogliere progetti, associazioni, esperienze sociali e percorsi di comunità – attraverserà la regione con 19 eventi in 10 Comuni, che uniranno qualità artistica, attenzione ai luoghi e rispetto dell’ambiente. Il programma è allegato al presente comunicato.
Tra i protagonisti di questa edizione: Neri Marcorè, con due appuntamenti del format “Incontro con…”; Filippo Graziani; Zoe Pia e Tenores di Orosei; Frida Bollani Magoni; Emma Nolde; Joan Thiele; I Patagarri; Mario Tozzi & Enzo Favata; Paolo Jannacci; Flavia Massimo. Il festival, inoltre, ospiterà numerosi artisti marchigiani, tra cui Daniele di Bonaventura, Roberto Lucanero, Veronica Ferraioli, Federico Bracalente, Alfredo Laviano e altri protagonisti di un mosaico sonoro aperto, trasversale e in sintonia con i luoghi.
Un festival che mette insieme grandi nomi della scena italiana, nuove sensibilità artistiche, giovani talenti, progetti originali e incontri capaci di restituire alla musica una dimensione autentica, diretta e profondamente umana.
Il format di Neri Marcorè “Incontro con…” tornerà anche in questa decima edizione come uno spazio libero e naturale in cui musica, parole, memoria e racconto si intrecciano, offrendo al pubblico un ascolto diretto e autentico degli artisti. Date, ospiti e dettagli saranno comunicati prossimamente attraverso i canali ufficiali del festival.
“Dieci anni sono un traguardo importante – sottolinea Neri Marcorè – , ma soprattutto un punto da cui ripartire. RisorgiMarche è nato da una ferita profonda del territorio e, passo dopo passo, è diventato un cammino condiviso, un modo diverso di incontrarsi, ascoltare musica, attraversare paesaggi e comunità. Oggi IncantoMarche raccoglie quell’eredità e la porta avanti con una nuova energia, senza perdere il senso originario: la vicinanza alle persone, il rispetto dei luoghi, la bellezza come forma di cura.
Oggi sento di accompagnare questo progetto in una fase nuova: come contributo artistico dentro uno dei suoi percorsi del format “Incontro con…”, uno spazio in cui musica e parole potranno ritrovare una dimensione semplice, diretta, autentica, naturale.
Un ringraziamento sincero va alla Regione Marche, ai Comuni, a Federcasse e le BCC Marchigiane e a tutti i partner che rendono possibile questa decima edizione. Senza questa rete di sostegno, un progetto così radicato nei territori non potrebbe continuare a crescere e a generare nuovo incanto.”
Al centro restano le Marche, nella loro pluralità. Ogni appuntamento nasce dall’incontro tra un artista, un luogo e una comunità, diventando occasione per scoprire paesaggi, borghi, storie, economie locali e forme di accoglienza.
“La Regione Marche – rimarca il Presidente Francesco Acquaroli – accompagna con rinnovato sostegno la decima edizione di IncantoMarche, un progetto nato all’indomani del sisma e cresciuto negli anni fino a diventare un’esperienza culturale, sociale e territoriale di grande valore per la nostra regione.
IncantoMarche si inserisce pienamente nelle politiche regionali di rilancio dell’entroterra, dei borghi e delle aree interne, interpretando in modo autentico quell’ecosistema di qualità che caratterizza le Marche: paesaggio, cultura, comunità, accoglienza e sostenibilità.
Attraverso la musica, il cammino e la scoperta dei luoghi, il festival promuove un turismo lento e consapevole, capace di generare attenzione, partecipazione e nuove opportunità per i territori.
Ringrazio Neri Marcorè e Giambattista Tofoni per aver dato vita e continuità a un percorso che, in questi dieci anni, ha saputo raccontare le Marche più profonde e autentiche, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza di comunità e bellezza condivisa.”
L’edizione 2026, prodotta da TAM Tutta un’Altra Musica, è realizzata con il contributo della Regione Marche, Ministero della Cultura, Federcasse, Federazione Marchigiana, Banche di Credito Cooperativo delle Marche.
“Federcasse e la Federazione Marchigiana delle BCC – afferma Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali – rinnovano con convinzione il proprio sostegno a IncantoMarche. In questi anni abbiamo visto crescere non soltanto un festival, ma una comunità di persone, idee e relazioni che ha saputo generare fiducia, partecipazione e valore condiviso. È questo il significato più profondo del camminare insieme: accompagnare percorsi che mettono al centro la qualità, la responsabilità e la capacità di guardare lontano. Dieci anni dopo, IncantoMarche continua a ricordarci che gli investimenti più importanti sono quelli che lasciano tracce nelle persone e costruiscono futuro nei territori.”
Sarà, quindi, un’edizione di memoria e di futuro: un decennale che celebrerà la musica come forma di cura. Il paesaggio come spazio di relazione. Le comunità come cuore vivo del progetto. Il cammino come gesto semplice e potente, capace di unire persone, luoghi e storie.
La manifestazione gode dei patrocini della Fondazione Marche Cultura, Touring Club Italiano, Parco Nazionale dei Sibillini, Collegio delle Guide Alpine delle Marche.
ll festival conta sul prezioso supporto di numerosi enti e associazioni del territorio:
Comuni di Apiro (MC), Arcevia (AN), Arquata del Tronto (AP), Castelleone di Suasa (AN), Mogliano (MC), Penna San Giovanni (MC), Poggio San Vicino (MC), San Severino Marche (MC), Sefro (MC) e Tolentino (MC); Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, Parco Archeologico della Città Romana di Suasa; Associazioni Amici di Santa Croce, L’Aria dei Sibillini APS, CicloCinema.
Fondamentale il supporto tecnico di: Supermercati Sì con Te, Azienda vinicola Le Caniette, Pallottini Antincendi e Gallicantus.
Collaborano con la rete RisorgiMarche: Anffas dei Sibillini, Microbiscottifico Frolla, Birracca senza rete, Venilà, Openhouse.
PROGRAMMA INCANTOMARCHE 2026
Date confermate
Domenica 5 Luglio – ore 18:00
FILIPPO GRAZIANI
“80. Buon Compleanno Ivan”
Parco Fluviale Santa Croce
Mogliano MC
Ore 19:30
ROBERTO LUCANERO & VERONICA FERRAIOLI
“Marche Immaginifiche”
Sabato 11 Luglio – ore 18:00
ZOE PIA & TENORES DI OROSEI
“Indindara”
Rifugio Belvedere – Forca di Presta
Arquata del Tronto AP
Ore 19:30
ROBERTO LUCANERO
“Marche Immaginifiche”
Domenica 12 Luglio – ore 18:30
FRIDA BOLLANI MAGONI
“Frida Live”
Castello della Rancia
Tolentino MC
Sabato 18 Luglio – ore 18:00
EMMA NOLDE
Anfiteatro Romano di Suasa
Castelleone di Suasa AN
Ore 19:45
FEDERICO BRACALENTE
“Dialoghi su Bach”
Domus dei Coiedii
Sabato 25 Luglio – ore 18:00
JOAN THIELE
“Joanita Tour”
Monte della Croce
Arcevia AN
Ore 19:30
FLAVIA MASSIMO
“Glitch”
Domenica 26 Luglio – ore 18:00
I PATAGARRI
Fonte della Cerasa
Sefro MC
Giovedì 30 Luglio – ore 18:30
MARIO TOZZI & ENZO FAVATA
“Geografie Mistiche”
Convento dei Cappuccini
San Severino Marche MC
Domenica 2 Agosto – ore 18:00
PAOLO JANNACCI
“Jannacci arrenditi! La città ascolta”
Spelonga
Arquata del Tronto AP
Ore 19:30
ROBERTO LUCANERO
“Marche Immaginifiche”
Sabato 8 Agosto
“Festival in un giorno” a Penna San Giovanni (MC)
Ore 17:00
ALFREDO LAVIANO
“SoundSign”
Parco del Monte
Ore 18:00
DANIELE di BONAVENTURA
“Sacro e profano”
Parco del Monte
Ore 20:00
FEDERICO BRACALENTE
“Violoncello Solo”
Teatro Comunale
Si invita il pubblico a verificare date, luoghi e aggiornamenti sul sito e sui canali social ufficiali di
RisorgiMarche e IncantoMarche
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