Il percorso, illustrato da una guida turistica, nel primo appuntamento dell’edizione 2026 della manifestazione toccherà vari punti di interesse culturale della città e sarà dedicato ai ponti e alle porte della città

ASCOLI PICENO – Lunedì 15 giugno (partenza alle 21 da Piazza Matteotti sotto la statua di Cecco d’Ascoli ad Ascoli Piceno) riprendono, con l’evento “Ponti e porte”, le camminate culturali serali curate da Unione Sportiva Acli Marche.

Per il nono anno consecutivo, ogni lunedì fino a fine Agosto, sarà dunque possibile per cittadini di ogni erà partecipare a una serie di eventi culturali finalizzati a valorizzare la città per far conoscere le ricchezze culturali, ambientali, storiche e architettoniche.

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto Salute in cammino, attivo ad Ascoli Piceno dal 2018 e promosso da Unione Sportiva Acli Marche per unire attività fisica, cultura e socializzazione. Nel corso degli anni migliaia di cittadini hanno partecipato alle camminate serali che, oltre a favorire il movimento, permettono di scoprire luoghi, storie e patrimoni spesso poco conosciuti della città. Le passeggiate toccano temi sempre diversi: dalle chiese scomparse ai luoghi del commercio antico, dalle torri alle tradizioni cittadine. L’obiettivo è promuovere stili di vita sani, favorire momenti di socializzazione e aggregazione e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio storico e architettonico ascolano. L’iniziativa si è affermata come un appuntamento stabile dell’estate cittadina, capace di coinvolgere persone di ogni età e di rafforzare il senso di comunità attraverso un’esperienza condivisa di benessere e conoscenza.

Si tratta di un evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli Marche APS. L’iniziativa rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per creare una rete territoriale capace di rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso, illustrato da una guida turistica, nel primo appuntamento dell’edizione 2026 della manifestazione toccherà vari punti di interesse culturale della città e sarà dedicato ai ponti e alle porte della città di Ascoli.

La partecipazione è gratuita, con un massimo di 100 posti disponibili.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa entro il 13 Giugno.

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