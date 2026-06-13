La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione al numero 344 2229927 (tramite messaggio). Per seguire le lezioni è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano

ASCOLI PICENO – Anche per l’estate 2026 tornano gli appuntamenti di Summer Yoga, il ciclo di lezioni gratuite di yoga all’aperto promosso dalla Cooperativa DLM nell’ambito dei “Laboratori territoriali di prevenzione della salute”, realizzati con il contributo di Ascoli Reti Gas.

Le attività si svolgeranno ogni giovedì dal 18 giugno al 27 agosto, dalle 19 alle 20, nello spazio antistante la Chiesa della Santissima Annunziata di Ascoli Piceno, e saranno condotte dall’insegnante Eugenia Brega.

L’iniziativa rappresenta ormai un progetto consolidato nel tempo, attivo infatti dal 2019 e capace di coinvolgere centinaia di persone che, nel corso delle varie edizioni, hanno scelto di dedicare un’ora settimanale al proprio benessere psicofisico. La continuità del programma testimonia l’interesse crescente verso attività accessibili, inclusive e orientate alla salute.

La pratica dello yoga riveste un ruolo importante nella prevenzione, poiché favorisce una migliore postura, aumenta la mobilità articolare, riduce lo stress, migliora la respirazione e contribuisce al benessere mentale. In un contesto sociale caratterizzato da sedentarietà e ritmi frenetici, iniziative come questa rappresentano un’opportunità concreta per promuovere stili di vita sani e consapevoli.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la preiscrizione al numero 344 2229927 (tramite messaggio). Per seguire le lezioni è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano.

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