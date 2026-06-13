Alle attività possono partecipare sia ragazze e ragazzi che desiderano avvicinarsi per la prima volta a questo sport, sia coloro che già sanno giocare e vogliono semplicemente trascorrere un paio d’ore in compagnia, divertendosi in un ambiente accogliente

ASCOLI PICENO – Proseguono le attività del progetto “GO – Giovani in movimento con il bowling”, promosso da ASD APS Nicola Tritella con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’iniziativa, rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni, propone momenti di socialità e movimento attraverso il bowling, offrendo un contesto informale e inclusivo.

Alle attività possono partecipare sia ragazze e ragazzi che desiderano avvicinarsi per la prima volta a questo sport, sia coloro che già sanno giocare e vogliono semplicemente trascorrere un paio d’ore in compagnia, divertendosi in un ambiente accogliente.

Il progetto ha già registrato l’adesione di oltre 20 giovani, confermando l’interesse crescente verso proposte aggregative che uniscono attività ludica, benessere e relazioni positive.

Il prossimo appuntamento dell’iniziativa si svolgerà mercoledì 17 Giugno dalle 21 alle 23 sempre presso la struttura di bowling del Centro Commerciale Città delle Stelle, con la possibilità di giocare almeno due partite. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi al numero 3495711408. Per ciascuna giornata è previsto un massimo di 18 partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione nel promuovere occasioni di socialità, movimento e benessere per le giovani generazioni, attraverso attività accessibili e prive di barriere economiche.

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