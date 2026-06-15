Saranno aperte al pubblico le porte di Palazzo Pacifici, splendido immobile situato nel cuore della città

ASCOLI PICENO – Come è ormai tradizione, nei giorni del Solstizio d’estate, l’Istituto Musicale “G. Spontini” partecipa alla Festa Internazionale della Musica 2026, accreditandosi al portale nazionale nella pagina della Regione Marche come da link allegato: https://eu-west-1.protection.sophos.com/?d=festadellamusicaitalia.it&u=aHR0cHM6Ly93d3cuZmVzdGFkZWxsYW11c2ljYWl0YWxpYS5pdC9mZG0vcmVnaW9uaS9tYXJjaGUvYXNjb2xpLXBpY2Vuby8wLjQyNDQxMTAwLTE3NzcyODQwNzgvcGFsYXp6by1wYWNpZmljaS1pbC1sdW9nby1kZWxsYS1tdXNpY2Ev&i=Njk4YjI0NjgzZDgxOTgyZjZjNzVlYWM1&t=RGZzZUpsQnprZWU0QzQySWZxbFBkcVhRQVNrc3g3U1psS1d2VkpiZkZXTT0=&h=c3e37ad35f194fed8fb90b962c2ffe36&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVY8GM49uMMDOnQit0kNeuJXsxnNcdk1sYfUNymZmaUyUQ

In conformità con il tema di quest’anno “La Voce dei Luoghi”, lunedì 22 giugno 2026, a partire dalle ore 17.30, saranno aperte al pubblico le porte di Palazzo Pacifici, splendido immobile situato nel cuore della città di Ascoli Piceno, nonchè storica sede dell’Istituto, allietati dalle esibizioni di solisti, duo e formazioni varie sia classiche che pop.

Un’opportunità per visitare un “Luogo della Musica” ed ascoltarne la “Voce”.

Parteciperanno le Classi di Pianoforte dei Prof.ri Alessandro Buca, Sabrina Gentili, Maria Puca, Francesca Virgili, di Chitarra dei Prof.ri Enrico Antonini e Francesco Di Giovanni, di Canto Pop della Prof.ssa Victoria Viola, di Percussioni del Prof. Ludovico Venturini, di Clarinetto del Prof. Francesco Albertini, di Sassofono della Prof.ssa Giusy Di Biase, di Contrabbasso del Prof. Emiliano Macrini.

Ingresso libero.

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