ASCOLI PICENO – Da oggi, 15 giugno, turisti e visitatori potranno scoprire Ascoli grazie a ‘Fun2Go’, un nuovo mezzo inclusivo a disposizione presso l’Ufficio informazioni turistiche, a Palazzo Arengo.

Si tratta di una tricicletta, disponibile presso l’Ufficio Informazioni Turistiche insieme alle e-bike già in dotazione. Il mezzo è progettato per essere utilizzato da due persone sedute fianco a fianco: una guida, mentre entrambe possono contribuire alla pedalata. ‘Fun2Go’ è a disposizione di tutti, normodotati e persone con disabilità: per queste ultime il servizio sarà gratuito.

“Con ‘Fun2Go’ – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – la nostra città diventa sempre più inclusiva e accogliente. Dare a tutti, senza distinzioni, la possibilità di scoprire il centro storico, i monumenti e gli scorci più belli significa costruire un’offerta turistica davvero accessibile”.

L’assessore con delega alla Mobilità sostenibile, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: “Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso che l’Amministrazione sta portando avanti sul fronte della mobilità green e della valorizzazione degli spazi urbani in chiave sostenibile. Mezzi come ‘Fun2Go’ permettono di vivere il centro storico e i luoghi di interesse culturale in maniera lenta, ecologica e alla portata di tutti, integrandosi perfettamente con la rete di biciclette elettriche”.

Anche l’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Brugni ha sottolineato come “questo nuovo mezzo rappresenti l’esempio concreto del principio ‘nessuno deve restare indietro’, che guida ogni progetto della nostra Amministrazione in ambito sociale. Permettiamo alle persone con disabilità di vivere la città non da spettatori ma da protagonisti, magari accompagnate da un familiare o da un amico, dando vita così a un vero turismo accessibile”. Il mezzo è stato donato al Comune grazie al contributo del Bim Tronto, in collaborazione con la Fiab di Ascoli e con i Musei Civici, in un’iniziativa che unisce mobilità sostenibile, accessibilità e valorizzazione turistica e culturale del territorio.

“Il Bim Tronto – ha spiegato il presidente Luigi Contisciani – continua a investire sul territorio attraverso progetti che hanno un impatto diretto e tangibile sulla vita delle persone. La donazione di ‘Fun2Go’ al Comune di Ascoli è un esempio di come la collaborazione tra enti possa generare risultati concreti: un servizio utile, inclusivo, che valorizza al tempo stesso il patrimonio culturale e ambientale”.

Enrico Calcinaro, presidente Fiab Ascoli, ha aggiunto: “Come associazione siamo impegnati nella promozione di una mobilità cittadina sempre più sostenibile e accessibile, e questo progetto rappresenta perfettamente i nostri valori. ‘Fun2Go’ non è soltanto un mezzo con due ruote in più, ma uno strumento che abbatte le barriere e permette anche a chi ha una disabilità di vivere l’esperienza della pedalata e della scoperta del territorio”.

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