L’iniziativa è nata con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza la realtà del Reggimento e dare l’opportunità di avvicinarsi ai momenti più significativi della vita militare, approfondendo la funzione svolta dal Reggimento nell’ambito dell’Esercito Italiano

ASCOLI PICENO- Una delegazione del Fondo Ambiente Italiano di Ascoli Piceno è stata ospite della caserma “Emidio Clementi”, sede del 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza la realtà del Reggimento e dare l’opportunità di avvicinarsi ai momenti più significativi della vita militare, approfondendo la funzione svolta dal Reggimento nell’ambito dell’Esercito Italiano.

I partecipanti, accolti dal Comandante Colonnello David Bastiani, hanno preso parte alla cerimonia dell’Alzabandiera, ascoltando la motivazione con la quale il Sottotenente Emidio Clementi, ascolano al quale è stata intitolata la caserma, è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

La delegazione del FAI ha effettuato una visita guidata della struttura dove i Volontari in Ferma Iniziale del 1° blocco 2026 stanno effettuando il corso di formazione, una visita pensata per valorizzare il dialogo tra istituzioni e territorio e per avvicinare le nuove generazioni al ruolo delle Forze Armate nella comunità.

La Dottoressa Erika Filipponi, Capo Delegazione FAI della provincia di Ascoli Piceno intervenuta per l’occasione, ha ringraziato il Colonnello David Bastiani per l’alto valore formativo dell’iniziativa apprezzando il grande entusiasmo mostrato dai partecipanti.

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