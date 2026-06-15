L’escursione sarà guidata da Domenico Cornacchia, guida ambientale e scrittore locale, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli aspetti storici, ambientali e naturalistici del territorio

ASCOLI PICENO – Domenica 28 giugno Castel Trosino ospiterà l’evento “Tra grotte, eremi e musica”, un’iniziativa che unisce escursionismo, scoperta del territorio, musica dal vivo e solidarietà.

Il programma prevede un suggestivo percorso ad anello con partenza dal parcheggio di Castel Trosino, che accompagnerà i partecipanti fino alla Grotta dell’Inglese e nei pressi dell’antico Eremo di San Giorgio, sotto il Monte di Rosara. Il rientro avverrà attraverso il sentiero lungo fiume Castellano, in un contesto di particolare interesse storico, naturalistico e paesaggistico.

L’escursione sarà guidata da Domenico Cornacchia, guida ambientale e scrittore locale, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli aspetti storici, ambientali e naturalistici del territorio.

A conclusione dell’escursione, Castel Trosino farà da cornice a un concerto di sax al tramonto a cura di Riccardo Maggitti, ospitato all’aperto su una suggestiva terrazza panoramica.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: parte del ricavato sarà devoluta all’associazione De Rerum Natura ODV, a sostegno di progetti legati alla tutela dell’ambiente e alla promozione culturale.

L’evento è organizzato da De Rerum Natura ODV e Polaris.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per domenica 28 giugno alle ore 14:30 presso Castel Trosino, ad Ascoli Piceno. Il concerto avrà inizio alle ore 19:00 circa.

Il percorso ha una lunghezza di circa 6 chilometri, con un dislivello positivo e negativo di 450 metri. La durata stimata dell’escursione è di circa 3 ore e 30 minuti, soste escluse. La difficoltà è classificata E, escursionistica.

L’itinerario si sviluppa su sentieri di montagna ed è adatto a persone con un minimo di esperienza nel cammino su percorsi escursionistici.

Sono obbligatorie scarpe da trekking. Si raccomanda inoltre abbigliamento adatto alla stagione estiva, una felpa o un indumento caldo per il concerto, un cambio asciutto da lasciare in auto, almeno 1,5 litri d’acqua e uno snack.

La prenotazione è obbligatoria.

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