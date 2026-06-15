ASCOLI PICENO – “Summer Yoga – Laboratori di prevenzione della salute” è un progetto che propone, dopo il successo del 2025, 10 appuntamenti di yoga all’aperto tra giugno e agosto, nei quartieri di Monticelli e Borgo Solestà ad Ascoli Piceno. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa DLM, offre lezioni gratuite con l’insegnante Eugenia Brega ed è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.

A partire dal 20 giugno, alla vigilia della Giornata internazionale dello Yoga, ogni sabato dalle 8 alle 9 (ad eccezione del 15 agosto) si terranno lezioni aperte a tutti al Parco Milite Ignoto di Monticelli e nei giardini di via Verdi a Borgo Solestà. La partecipazione è gratuita e non richiede tesseramento: è sufficiente la preiscrizione al numero 344 2229927 e portare con sé un tappetino o un asciugamano.

Il calendario prevede lezioni in largo delle Camelie – Parco Milite Ignoto a Monticelli il 20 giugno, 4 e 18 luglio, 1 e 22 agosto; nei Giardini di via Verdi – via San Serafino da Montegranaro a Borgo Solestà il 27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 e 29 agosto.

In caso di pioggia o maltempo le lezioni non si svolgeranno.

“Summer Yoga – Laboratori di prevenzione della salute” è un progetto giunto alla nona edizione, con 32oo persone coinvolte nelle attività realizzate tra Marche e Abruzzo.

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