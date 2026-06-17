ASCOLI PICENO – Appuntamento tradizionale nella città delle Cento Torri.
Il 20 e 21 giugno torna il Mercatino Antiquario ad Ascoli al centro storico.
Regolamentazione della viabilità veicolare in Piazza Roma per evento “Mercatino Antiquariato”
Con l’Ordinanza dirigenziale 351 del 17 giugno 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
1) Piazza Roma lato est-ovest-nord dalle ore 14:00 del giorno 20 GIUGNO 2026 alle ore 22:00 del giorno 21 GIUGNO 2026:
- il divieto di sosta con rimozione coatta;
2) Piazza Roma , dalle ore 20:30 di sabato 20 giugno 2026 alle ore 22:00 di domenica 21 giugno 2026:
- obbligo di svolta a destra, con deviazione del traffico proveniente da ovest ( Via Dino Angelini) in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento, del Trenino turistico della Giocamondo e Robles, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, veicoli residenti e autorizzati, veicoli del trasporto pubblico locale.
3) Obbligo di svolta a destra, con deviazione del traffico preveniente da ovest (Via Dino Angelini) in via F. Ricci per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
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