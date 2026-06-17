SPINETOLI – Da domani, giovedì 18 giugno, Piazza Kennedy a Pagliare del Tronto si trasforma nel cuore pulsante della Vallata del Tronto con la settima edizione dello Street Food Festival, il primo grande appuntamento del calendario “Estate Spinetoli 2026” presentato dal Comune insieme a Eleven Events.

Quattro serate, quattro concerti gratuiti e altrettanti stand gastronomici che apriranno ogni giorno alle 18.30, con la musica live a partire dalle 21.30. Si parte giovedì con i Quei Bravi Ragazzi, venerdì 19 sarà la volta degli Italia 90 Mania, mentre sabato 20 il palco ospiterà i LigAlive, tribute band di Ligabue, con DJ set finale di Mirko Giostra. Il festival si chiuderà domenica 21 giugno con i Sogni Appesi, tribute band di Ultimo e lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte firmato PSC Fireworks.

Domenica doppio appuntamento: street food e grande jazz internazionale

Proprio domenica 21 giugno, mentre a Pagliare del Tronto si chiude il festival gastronomico, a Spinetoli capoluogo arriva un altro evento di richiamo: Jazz AP, tappa del festival diffuso JazzAP, che alle 21 in Piazza Roma porterà sul palco Joyce Elaine Yuille feat. Jazz Inc.

Cresciuta a East Harlem, la storica Spanish Harlem newyorkese, Yuille ha costruito negli anni una carriera tra Stati Uniti ed Europa: ha cantato come backing vocalist per Gloria Gaynor per sei anni e ha pubblicato diversi album da solista, tra cui un tributo al songbook di Cole Porter con la sua band Jazz Inc. La critica internazionale l’ha paragonata più volte a Gregory Porter e Anita Baker per l’eleganza e la potenza della sua voce soul-jazz.

Il calendario “Estate Spinetoli 2026” prosegue poi senza sosta fino a settembre. Tra gli appuntamenti di fine giugno spiccano il Saggio della Banda di Spinetoli (19 giugno), il XXIII Trofeo Avis Spinetoli–Pagliare (21 giugno) e, sabato 27 28 giugno, l’attesissima tappa di Miss Italia in Piazza Nilde Iotti a Pagliare del Tronto.

A luglio il programma si arricchisce con il Memorial “Antonio Mancini”, la rassegna enologica Travertino di Vino, la kermesse musicale Pi(a)neta Nessun Dorma al Parco la Pinetina e la tradizionale Festa della Madonna Addolorata con la Sagra dei Maccheroncini alla Pagliarana, che chiuderà il mese a cavallo con agosto.

Poi sarà il turno del Vespa Raduno, la rassegna artistica “L’arte non è acqua” nel centro storico, “Il ballo della Pupa” e la Festa Fiobbo a San Pio X. Settembre, infine, sarà il mese della tradizione più sentita: la Festa di Spinetoli con la Festa della Madonna delle Grazie, la Sagra dello Stoccafisso e la sfilata storica dei carri della Festa dell’Uva, il 12 settembre.

Confermata anche per tutta l’estate l’apertura serale dei musei civici, nei weekend di giugno e tre giorni a settimana da luglio ad agosto.

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