ASCOLI PICENO – La Giunta comunale ha approvato la delibera per l’istituzione di un gruppo di lavoro sulla Sicurezza Urbana e il Decoro Territoriale, un nuovo organismo di supporto strategico che avrà il compito di monitorare il territorio, analizzare i fenomeni di degrado e insicurezza percepita e proporre interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato dall’Amministrazione comunale con il progetto “Ascoli Città Sicura” e rappresenta un ulteriore passo verso un modello di sicurezza partecipata e integrata, fondato sulla collaborazione tra i diversi settori dell’ente e sul dialogo costante con le istituzioni preposte alla tutela dell’ordine pubblico.

Il gruppo di lavoro è infatti composto da figure con competenze differenti e complementari: il referente sarà il Capo di Gabinetto della Segreteria del Sindaco, il Prefetto a.r. Alessandro Valeri, che si interfaccerà con la Comandante della Polizia Locale, il Dirigente del Patrimonio, Manutenzioni, Ambiente e Igiene Urbana, il Direttore della società Ecoinnova, il Dirigente del Servizio di Protezione Civile e un componente dello Staff del Sindaco.

“Con questa delibera rafforziamo il nostro impegno per una città sempre più sicura, vivibile e decorosa – ha spiegato il Sindaco Marco Fioravanti – La sicurezza si costruisce attraverso una conoscenza capillare del territorio e mediante la capacità di fare rete. Il gruppo di lavoro nasce proprio con questa finalità: mettere insieme competenze diverse, raccogliere informazioni, intercettare criticità e mantenere un confronto diretto e costante con le Forze di Polizia, affinché ogni segnalazione utile possa tradursi in azioni concrete a tutela dei cittadini. È un modello di lavoro integrato che punta sulla prevenzione, sul coordinamento e sulla responsabilità condivisa. Le informazioni raccolte e analizzate dal gruppo di lavoro, infatti, verranno poi sottoposte alle Forze di Polizia e alle autorità competenti, in un sinergico lavoro di squadra che mira a incrementare la sicurezza dell’intero territorio”.

Tra i principali compiti dell’organismo figurano il monitoraggio delle aree più sensibili della città, la raccolta e l’analisi delle segnalazioni provenienti dai cittadini (anche attraverso l’utenza WhatsApp recentemente attivata al numero 331-2038195), la proposta di interventi integrati (dall’installazione di sistemi di videosorveglianza al potenziamento dell’illuminazione pubblica, passando per azioni mirate contro l’abbandono dei rifiuti e altre forme di degrado urbano).

Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza quindicinale e produrrà un report mensile destinato al Sindaco Marco Fioravanti, che ne condividerà poi i contenuti con Prefetto, Questore, Forze di Polizia e le Autorità di Pubblica Sicurezza.

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