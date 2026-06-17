Educatrici, insegnanti e coordinatori pedagogici, hanno affollato la sala, segno di quanto il territorio senta vivo il tema della formazione

OFFIDA – Si è svolto al Teatro Serpente Aureo di Offida il convegno “Educare nel sistema integrato 0-6 Piceno”, promosso dal Coordinamento Pedagogico Territoriale d’Interambito Piceno con gli Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23 e 24. Oltre 120 partecipanti, tra educatrici, insegnanti e coordinatori pedagogici, hanno affollato la sala, segno di quanto il territorio senta vivo il tema della formazione congiunta 0-6.

Dopo i saluti istituzionali e la consegna delle targhe “Siamo il Sistema Integrato 0-6 Piceno” ai servizi educativi del territorio, la tavola rotonda ha fatto il punto sulle buone pratiche di continuità educativa e inclusione realizzate nell’anno scolastico. A seguire, gli interventi di Eleonora Palmieri sui progetti di alleanza con le famiglie e di Roberta Sala e Valerio Temperini sugli strumenti di rilevazione precoce delle difficoltà nei bambini da 0 a 6 anni. A moderare, Rita Tancredi.

“Onorati di aver ospitato questo convegno – ha commentato l’assessora Isabella Bosano – lavoriamo insieme, condividendo buone pratiche e formazione, per il bene primario delle nostre bambine, dei nostri bambini e delle famiglie. Solo costruendo una rete di relazioni tra scuola, famiglie e comunità possiamo aiutare i più piccoli a vivere e comprendere la complessità del mondo di oggi. Un ringraziamento speciale a Rita Tancredi, ai relatori e a tutte le educatrici e insegnanti presenti, protagoniste quotidiane della crescita dei bambini del Piceno”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.