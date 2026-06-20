La suggestiva cornice montana, tra le due località ospiterà un’immersione totale nelle tradizioni, nella musica e nelle danze tipiche dell’Argentina, trasformando il territorio in un punto di ritrovo per ballerini, musicisti e appassionati

ASCOLI PICENO – Prenderà il via martedì prossimo, 23 giugno, l’Arcobaleno Folk Festival, che si estenderà fino a domenica 28 giugno 2026. Si tratta del primo evento in Italia interamente dedicato al folklore argentino unitamente al tango.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e del Comune di Acquasanta Terme, e in collaborazione con il Festival dell’Appennino. La suggestiva cornice montana, tra le due località ospiterà un’immersione totale nelle tradizioni, nella musica e nelle danze tipiche dell’Argentina, trasformando il territorio in un punto di ritrovo per ballerini, musicisti e appassionati.

Il programma offre un’esperienza culturale a 360 gradi che unisce la formazione artistica alla convivialità:

Workshop intensivi: cinque giorni di lezioni con ben 20 artisti arrivati direttamente dall’Argentina insieme ai migliori maestri internazionali, adatte a tutti i livelli, sia di folklore che di tango argentino.

cinque giorni di lezioni con ben 20 artisti arrivati direttamente dall’Argentina insieme ai migliori maestri internazionali, adatte a tutti i livelli, sia di folklore che di tango argentino. Musica e socialità: imperdibili guitarreadas, concerti folk dal vivo, grigliate tipiche (asado) e afterparty tradizionali animati da Aníbal Castro.

imperdibili guitarreadas, concerti folk dal vivo, grigliate tipiche (asado) e afterparty tradizionali animati da Aníbal Castro. Giovedì 25 giugno, ore 21:00 – Fornara (Acquasanta Terme): concerto gratuito di David Veliz, uno dei massimi esponenti musicali del folklore a Buenos Aires.

concerto gratuito di David Veliz, uno dei massimi esponenti musicali del folklore a Buenos Aires. Venerdì 26 giugno, ore 21:00 – Fornara (Acquasanta Terme): concerto gratuito di Milena Salamanca, vincitrice come artista rivelazione del celebre Festival di Cosquín.

concerto gratuito di Milena Salamanca, vincitrice come artista rivelazione del celebre Festival di Cosquín. Sabato 27 giugno, ore 20:00 – Fornara (Acquasanta Terme): concerto gratuito di Juanjo Abregú e dei Sones de Pueblo, gruppo di punta del folklore moderno, preceduto dall’apertura di Teddy El Correntino e dalla sua suggestiva musica a base di chamamé.

concerto gratuito di Juanjo Abregú e dei Sones de Pueblo, gruppo di punta del folklore moderno, preceduto dall’apertura di Teddy El Correntino e dalla sua suggestiva musica a base di chamamé. Domenica 28 giugno, ore 21:00 – Piazza del Popolo (Ascoli Piceno): gran finale di Tango Argentino con la Milonga gratuita e aperta a tutti. La serata ospiterà la musica dal vivo del Quintetto Sin Vuelta e l’esibizione dei maestri internazionali Andrés Molina e Natacha Lockwood.

L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino la musica, la cultura e la gastronomia argentina in un contesto naturale e storico d’eccezione, valorizzato dal supporto e dalla sinergia delle istituzioni e delle realtà locali, in particolare l’Asociación Argentinos Marche.

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