ASCOLI PICENO – Prenderà il via martedì prossimo, 23 giugno, l’Arcobaleno Folk Festival, che si estenderà fino a domenica 28 giugno 2026. Si tratta del primo evento in Italia interamente dedicato al folklore argentino unitamente al tango.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e del Comune di Acquasanta Terme, e in collaborazione con il Festival dell’Appennino. La suggestiva cornice montana, tra le due località ospiterà un’immersione totale nelle tradizioni, nella musica e nelle danze tipiche dell’Argentina, trasformando il territorio in un punto di ritrovo per ballerini, musicisti e appassionati.
Il programma offre un’esperienza culturale a 360 gradi che unisce la formazione artistica alla convivialità:
- Workshop intensivi: cinque giorni di lezioni con ben 20 artisti arrivati direttamente dall’Argentina insieme ai migliori maestri internazionali, adatte a tutti i livelli, sia di folklore che di tango argentino.
- Musica e socialità: imperdibili guitarreadas, concerti folk dal vivo, grigliate tipiche (asado) e afterparty tradizionali animati da Aníbal Castro.
- Giovedì 25 giugno, ore 21:00 – Fornara (Acquasanta Terme): concerto gratuito di David Veliz, uno dei massimi esponenti musicali del folklore a Buenos Aires.
- Venerdì 26 giugno, ore 21:00 – Fornara (Acquasanta Terme): concerto gratuito di Milena Salamanca, vincitrice come artista rivelazione del celebre Festival di Cosquín.
- Sabato 27 giugno, ore 20:00 – Fornara (Acquasanta Terme): concerto gratuito di Juanjo Abregú e dei Sones de Pueblo, gruppo di punta del folklore moderno, preceduto dall’apertura di Teddy El Correntino e dalla sua suggestiva musica a base di chamamé.
- Domenica 28 giugno, ore 21:00 – Piazza del Popolo (Ascoli Piceno): gran finale di Tango Argentino con la Milonga gratuita e aperta a tutti. La serata ospiterà la musica dal vivo del Quintetto Sin Vuelta e l’esibizione dei maestri internazionali Andrés Molina e Natacha Lockwood.
L’evento rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino la musica, la cultura e la gastronomia argentina in un contesto naturale e storico d’eccezione, valorizzato dal supporto e dalla sinergia delle istituzioni e delle realtà locali, in particolare l’Asociación Argentinos Marche.
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