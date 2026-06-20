FOLIGNANO – Dal 26 giugno al 28 agosto, ogni venerdì dalle 19 alle 20, appuntamento con le lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega. L’iniziativa, promossa da Unione Sportiva Acli Marche APS, rientra nel progetto “SSC – Social smart city” del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare il welfare comunitario.

Le lezioni si terranno in Piazza Bolivar a Villa Pigna, in continuità con le attività degli anni precedenti che hanno coinvolto centinaia di persone di ogni età. La partecipazione è gratuita, ma è necessario preiscriversi inviando un messaggio al 3442229927 indicando nome e cognome.

È richiesto di portare il proprio tappetino o un asciugamano. L’iniziativa rientra nell’ambito “Agenda argento – Attività intergenerazionale all’aperto” del progetto Social smart city. In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno presso il Laboratorio del Teatro delle Foglie a Folignano (via Roma, dietro la chiesa di San Gennaro).

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.