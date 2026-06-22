ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli.
Regolamentazione della viabilità in Corso Mazzini – Piazza Sant’Agostino – Via delle Torri e Rua della Caserma
Con l’Ordinanza dirigenziale 356 del 19 giugno 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
1. Via delle Torri dalle ore 07:30 alle ore 13:30:
- L’interdizione totale della circolazione stradale in Via delle Torri nel tratto compreso tra l’intersezione Via delle Torri/Via Emidio Clementi e l’intersezione tra Via delle Torri/Rua del Colombo da attuare con apposita transennatura presidiata da moviere da apporre all’altezza delle due intersezioni indicate e con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Garantire nel tratto di strada sopraindicato l’accesso di eventuali mezzi di scoccorso;
- Garantire il transito pedonale in sicurezza per l’accesso e l’uscita dei pedoni dalle proprietà laterali nonché dall’istituto scolastico “Umberto I” mediante ausilio di moviere;
- Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra in Via delle Torri direzione Piazza Sant’Agostino per il flusso veicolare proveniente da Via Emidio Clementi da attuare soltanto dopo il passaggio del mezzo d’opera;
2. Rua della Caserma dalle ore 07:30 alle ore 13:30:
- Interdizione del transito veicolare e pedonale con obbligo di garantire in sicurezza l’accesso e l’uscita dei pedoni dalle proprietà laterali mediante ausilio di moviere;
3. Corso Mazzini dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 13:30 alle ore 14:30:
- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Mazzini ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione Corso Mazzini e Piazza Cecco d’Ascoli e l’intersezione Corso Mazzini e Piazza Sant’Agostino con revoca dell’offerta di sosta riservata ai residenti e alla Guardia di Finanza.
- L’interdizione temporanea della circolazione in Corso Mazzini indispensabile per consentire, in sicurezza, il transito in senso contrario dei mezzi d’opera, da attuare mediante l’utilizzo di movieri, a cura e spese della ditta richiedente che dovrà attuare nella fascia oraria 06:00/07:00.
- L’interdizione temporanea della circolazione stradale di cui al punto 5 dovrà avvenire mediante l’ausilio di n. 4 movieri: n. 1 moviere dedito ad accompagnare in sicurezza il transito in senso contrario del mezzo d’opera, n. 1 moviere da posizionare all’intersezione tra via Emidio Clementi/Via delle Torri per interrompere momentaneamente il transito veicolare al transito del mezzo d’opera e n.1 moviere in Piazza Sant’Agostino e n.1 moviere in Corso Mazzini che dovranno raccordarsi con il moviere dedito al veicolo in transito al fine di scongiurare i movimenti di auto da stalli di sosta o aree private.
4. Piazza Sant’Agostino dalle ore 06:00 alle ore 07:00 e dalle ore 13:30alle ore 14:30:
- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la via con interdizione della circolazione veicolare al fine di consentire il passaggio del mezzo d’opera. L’area dovrà essere presidiata dalla presenza di n. 1 moviere per garantire il passaggio in sicurezza del mezzo in oggetto nonché scongiurare il movimento di veicoli da stalli di sosta o aree private.
In caso di sfavorevoli condizioni meteo o se, per eventuali difficoltà tecnico- organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di getto di cemento per le date concordate, la validità ed efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date, da comunicare, allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato.
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