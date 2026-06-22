ASCOLI PICENO – Dopo un primo webinar introduttivo lo scorso 15 giugno, saranno 3 gli incontri organizzati dal GAL Piceno (24, 26 giugno e 3 luglio), finalizzati a promuovere un percorso di accompagnamento per la creazione di partenariati pubblico-privati e lo sviluppo di Smart Villages sul territorio marchigiano (intervento SRG07). Gli obiettivi? Favorire la nascita di idee innovative e l’accesso alle opportunità offerte dai programmi di finanziamento di sviluppo locale.

Un impegno concreto e lungimirante quello del GAL Piceno, agenzia di sviluppo locale che da decenni agisce su 23 Comuni della Provincia di Ascoli Piceno, come punto di raccordo tra enti pubblici, imprese, associazioni e cittadini. E’ un’azione, questa, che guarda lontano e mira a garantire l’effettiva partecipazione di stakeholders del territorio ad alcuni bandi in uscita SRG07. Ciò che si vuole garantire è infatti un’azione di accompagnamento intensiva, sincronizzata con i tempi che intercorrono tra redazione e scadenza dei bandi e finalizzata alla costituzione di Partenariati Pubblico-Privati solidi e operativi, per definire e realizzare progetti sostenibili relativi a servizi, beni e spazi collettivi inclusivi che integrino dimensioni sociali, culturali ed economiche, favorendo la coesione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali. Per fare ciò, si è reso necessario attivare un sistema strutturato di azioni di accompagnamento finalizzate a garantire la piena accessibilità ai finanziamenti, migliorare la coerenza, la completezza e la qualità delle candidature presentate, nonché riducendo il rischio di proposte frammentate o non adeguatamente articolate.

E su queste necessità il GAL Piceno si è impegnato a promuovere un percorso che si articola in un webinar (che è già stato un successo di partecipazione, il 15 giugno scorso) e un ciclo di laboratori partecipativi dedicati a enti pubblici, imprese, associazioni, professionisti e cittadini interessati a sviluppare progetti innovativi e ad accedere alle opportunità offerte dai programmi di finanziamento e sviluppo. Da segnare quindi in agenda mercoledì 24 giugno ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Comunanza (AP); venerdì 26 giugno ore 17:00 nella Sala Consiliare del Comune di Castignano (AP) e venerdì 3 luglio ore 17:00, presso la Sala Riunioni del Comune di Montefiore dell’Aso (AP). I laboratori saranno animati dal prof. Christian Gretter, sociologo, specializzato in progettazione partecipata e sviluppo di comunità per la costruzione di servizi, di cooperazione decentrata e welfare.

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