Saranno due ore di spettacolo puro, in cui gli allievi danzeranno sulle coreografie curate dalla direttrice artistica della scuola Claudia Casimirri con il coordinamento del docente e danzatore professionista dell’Accademia di Roma Francesco Sgura

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per lo spettacolo “Maleficent – La storia di Malefica e Aurora” firmato dalla scuola Danzarte di Villa Pigna di Folignano. L’appuntamento è fissato per le 21.00 di martedì 23 giugno al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, quando sul palco si esibiranno 100 ballerini di età compresa tra 3 e 25 anni.

Saranno due ore di spettacolo puro, in cui gli allievi danzeranno sulle coreografie curate dalla direttrice artistica della scuola Claudia Casimirri con il coordinamento del docente e danzatore professionista dell’Accademia di Roma Francesco Sgura. Non solo danza ma anche teatro, infatti sul palco del Massimo ascolano si alterneranno le performance dei talentuosi ballerini con 15 attori del Laboratorio Minimo Teatro, diretti da Marco Santamaria, che da anni collaborano con la scuola di danza formando un binomio consolidato che aggiunge grandi suggestioni alla performance.

“Quest’anno – spiega la Casimirri – abbiamo scelto la storia di Malefica e Aurora perché parla di rapporti umani, di amicizia, amore e rispetto e della capacità di andare oltre le apparenze ”.

Talento, passione ed energia per uno spettacolo che vede anche la collaborazione della danzatrice professionista Francesca Amante, della docente di tip tap Giulia Carosi che ha debuttato al Sistina di Roma con il musical di Piparo “Il ragazzo dai pantaloni rosa” e del maestro di break dance Andrei Timircan.

“In un mondo che spesso corre troppo velocemente – dice la Casimirri – crediamo sia fondamentale insegnare ai nostri ragazzi il valore delle relazioni, dell’ascolto e della gentilezza. La danza, per noi, non è soltanto tecnica e movimento: è un linguaggio che unisce le persone, crea legami e insegna a crescere insieme.”

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.