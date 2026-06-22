La LNPB, nella persona del Presidente Paolo Bedin e a nome di tutti i sui club, si complimenta con Giovanni Malagò per l’elezione a Presidente della FIGC. Ringraziamo il Presidente Gravina per il lavoro svolto, le energie profuse e il supporto garantito in questi anni. Si apre con il nuovo Presidente una nuova pagina per il nostro sistema calcistico, a cui la B garantisce il proprio fattivo contributo.
Giovanni Malagò dal 2013 è il Presidente del CONI, e dal 2019 ricopre il ruolo di Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali attraverso la Fondazione Milano Cortina 2026. È inoltre Membro del CIO – Comitato Olimpico Internazionale.
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