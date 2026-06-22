ASCOLI PICENO – Un “pubblico riconoscimento dello straordinario e positivo contributo offerto nella sua veste di allenatore nonché per il suo attaccamento alla comunità ascolana”: con queste parole il Consiglio comunale ha insignito l’allenatore dell’Ascoli, Francesco Tomei, della cittadinanza onoraria.

Una decisione che, si legge nelle motivazioni, si fa interprete “del sentimento di gratitudine e di orgoglio della comunità cittadina per il prestigioso risultato conseguito con la promozione della compagine calcistica ascolana che al termine del campionato di calcio 2025/2026 ha conseguito la promozione dalla Serie C alla Serie B”.

“Questa stagione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è stata davvero incredibile e, soprattutto negli ultimi mesi e nella fase dei play off, mister Tomei ha rappresentato un intero popolo e la sua voglia di ottenere un grande risultato sportivo. Con i suoi modi e la sua competenza, ha rappresentato al meglio la piazza bianconera, conducendo la squadra alla promozione: la cittadinanza onoraria vuole essere un ringraziamento di tutto ciò”.

La delibera di consiglio spiega che “l’allenatore Tomei si è fatto apprezzare per le sue elevate qualità professionali e personali”, sottolineando come il raggiungimento della promozione abbia rappresentato “un momento di forte coesione sociale e di condivisione collettiva, contribuendo a valorizzare l’immagine della città e del suo territorio in ambito regionale e nazionale”.

Il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Bono, ha spiegato: “L’assemblea ha voluto tributare questo riconoscimento all’allenatore bianconero, in segno di gratitudine e in virtù di quanto ha dimostrato nell’arco dell’intero anno calcistico. Oltre al raggiungimento dello straordinario risultato della promozione in B, infatti, Tomei ha incarnato al meglio i valori dello sport dimostrandosi un esempio anche per le giovani generazioni”.

Chiosa finale per l’allenatore dell’Ascoli Calcio, mister Francesco Tomei: “Per me è un grande onore essere insignito della cittadinanza onoraria. Ringrazio le istituzioni, il Sindaco e, soprattutto, tutta la città. L’unico augurio che posso farmi e fare è di essere all’altezza di ripagare tutta questa fiducia”.

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