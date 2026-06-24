L’iniziativa nasce nell’ambito di “Altri immaginari”, il progetto attraverso cui l’associazione svolge attività di volontariato a Casa Aquilone, promuovendo occasioni di lettura condivisa, ascolto e confronto intorno ai libri e alle storie

ASCOLI PICENO – Sabato 27 giugno alle ore 17.30, presso la Comunità terapeutica residenziale Casa Aquilone di Piagge di Ascoli Piceno, si terrà “Di selve, di amori e di mari”, un incontro dedicato a Dante e alla Divina Commedia promosso dall’associazione Note a margine-ODV.

L’iniziativa nasce nell’ambito di “Altri immaginari”, il progetto attraverso cui l’associazione svolge attività di volontariato a Casa Aquilone, promuovendo occasioni di lettura condivisa, ascolto e confronto intorno ai libri e alle storie.

Nel corso di questi incontri alcune persone del gruppo di lettura hanno iniziato ad avvicinarsi alla Divina Commedia, scoprendo come personaggi e vicende lontani nel tempo continuino a parlare ai lettori di oggi.

Da questa esperienza è nato l’incontro di sabato dedicato a Dante e ad alcune delle figure più note dell’Inferno, tra cui Paolo e Francesca e Ulisse.

Nel corso del pomeriggio verranno proposte brevi presentazioni dedicate all’Inferno dantesco e alle suggestioni nate dall’incontro con il testo. Spetterà poi a Federico Cornacchia dare voce ad alcuni canti della Divina Commedia.

L’iniziativa è aperta al pubblico. Al termine seguirà un momento conviviale offerto da Casa Aquilone.

Per informazioni e prenotazioni (aperte fino alle ore 12.00 di venerdì 26 giugno): 329 660 5809.

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