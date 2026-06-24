Il prospetto principale risulta intonacato e termina con una curvatura. La facciata è caratterizzata da un semplice portale avente un’iscrizione nell’architrave, da due monofore con inferriate e da una finestra semicircolare

ARQUATA DEL TRONTO – Via libera, da parte della conferenza permanente, all’ intervento di riparazione e

miglioramento sismico della chiesa di San Rocco nella frazione Pretare ad Arquata

del Tronto.

L’esterno la chiesa è costruita in pietra locale ed il tetto è costituito da due falde

inclinate. Il prospetto principale risulta intonacato e termina con una curvatura. La

facciata è caratterizzata da un semplice portale avente un’iscrizione nell’architrave,

da due monofore con inferriate e da una finestra semicircolare. E’ presente anche un

campanile moderno affiancato al prospetto destro della chiesa, realizzato in cemento

armato alla fine degli anni ’60.

Sono previsti interventi migliorativi volti a ridurre le carenze dei collegamenti delle

murature mediante l’inserimento di tiranti metallici disposti perpendicolarmente alla

facciata principale, ancorati alle murature mediante capochiave a piastra, con il fine

di conferire un grado di connessione tra le murature ortogonali maggiormente

elevato e di fornire un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano, l’

inserimento di tiranti metallici orizzontali atti a contrastare la spinta dell’arco sulle

pareti laterali, la ricostruzione della muratura di tutte le facciate della chiesa,

ricostruzione della torre campanaria e interventi di scuci-cuci della muratura sui

paramenti con evidenti segni di rigonfiamenti e/o espulsione dello stesso. Il costo

dell’intervento è di 2.000.000,00 di euro

“Il nostro impegno per restituire alle comunità le nostre chiese danneggiate dal sisma

è giornaliero ed è una priorità- dichiara il commissario alla ricostruzione Guido

Castelli- Il cambio di passo c’è e si vede anche grazie a questi interventi. Ringrazio il

presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri,

l’ufficio ricostruzione e il sindaco Michele Franchi per la loro collaborazione”.

“Pretare, una frazione di rilievo, sta vivendo la fase della ricostruzione dei sottoservizi.

Quest’anno ospiterà anche un evento di grande importanza, ovvero La Leggenda delle

Fate. La chiesa di San Rocco, sebbene relativamente giovane dal punto di vista storico,

riveste un ruolo significativo. Questo rappresenta un ulteriore segnale di ripresa, e

per questo ringrazio la struttura commissariale con cui collaboriamo

quotidianamente” afferma il sindaco Michele Franchi.

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