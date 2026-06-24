ASCOLI PICENO – A partire da giovedì 2 luglio entrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale. Da questa data saranno attivati i cassonetti intelligenti, che potranno essere utilizzati da tutti i cittadini intestatari della Tari per il conferimento del secco non riciclabile.

Il nuovo servizio interesserà tutti i residenti: nei condomini con più di 8 famiglie, il secco non riciclabile dovrà essere conferito nei cassonetti intelligenti posti nei pressi dei civici, i condomini con meno di 8 famiglie, invece, dovranno utilizzare il mastello che dovrà essere esposto a bordo strada nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 4.00 del giovedì sera.

Per conferire il secco non riciclabile nel cassonetto intelligente sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria associata all’utenza Tari. Avvicinando la tessera al lettore presente sul cassonetto, il sistema ne consentirà l’apertura. Una volta aperto lo sportello, sarà possibile inserire il sacchetto del rifiuto secco non riciclabile e aspettare la chiusura automatica del contenitore. Il conferimento verrà registrato dal sistema, garantendo una gestione più efficiente e controllata del servizio. In alternativa alla tessera fisica, sarà possibile utilizzare anche l’app “APP4AP” dedicata per l’identificazione e l’apertura del cassonetto tramite smartphone.

Per accompagnare ogni cittadino verso il nuovo sistema di raccolta, sarà previsto un periodo di tolleranza finalizzato alla familiarizzazione con il nuovo sistema e il corretto utilizzo del servizio.

L’Amministrazione Comunale insieme ad Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova invita tutti i cittadini a scaricare l’app dedicata al servizio, “App4ap”, attraverso la quale sarà possibile consultare informazioni dettagliate, ricevere aggiornamenti in tempo reale, verificare il calendario dei conferimenti, accedere alla guida pratica sulla nuova raccolta e ottenere supporto sulle corrette modalità di raccolta differenziata.

L’introduzione dei cassonetti intelligenti rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti urbani. Il nuovo sistema è finalizzato a migliorare la qualità della raccolta differenziata, riducendo il conferimento del secco non riciclabile. Attraverso l’adozione di strumenti digitali e sistemi di controllo dei conferimenti, le due aziende puntano a garantire una più efficace tracciabilità dei rifiuti conferiti, consentendo una gestione più precisa e organizzata del servizio.

L’iniziativa si propone di promuovere comportamenti più responsabili e sostenibili da parte dei cittadini. La collaborazione di tutti sarà fondamentale per rendere il servizio più efficiente, migliorare la qualità della raccolta differenziata e contribuire alla tutela dell’ambiente.

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