Ascoli Piceno – In concomitanza con la storica Coppa Paolino Teodori, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama automobilistico nazionale ed europeo, SASSA MOTORSPORT SRL si presenta ufficialmente al pubblico degli appassionati e degli operatori del settore con un importante percorso di crescita e sviluppo.

Fondata nel 2020, SASSA MOTORSPORT SRL nasce come azienda commerciale operante nel settore automotive. Nel 2026 la società ha intrapreso una significativa evoluzione con un cambio di sede, ampliando il proprio statuto sociale e introducendo nuove attività dedicate alla progettazione e produzione di roll-bar, telai e accessori di sicurezza per vetture da competizione.

Tutto questo e molto altro rappresenta un passo strategico che consente alla società di affacciarsi direttamente nel settore del motorsport, mettendo a disposizione competenze tecniche, progettazione specializzata e soluzioni dedicate alla sicurezza dei piloti e delle vetture da gara.

Accanto alla produzione di componenti e strutture per le competizioni automobilistiche, SASSA MOTORSPORT SRL ha inoltre inserito tra le proprie attività l’organizzazione e la promozione di eventi motoristici, sportivi e di intrattenimento, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del territorio e alla diffusione della cultura dei motori.

“La Coppa Paolino Teodori rappresenta il contesto ideale per presentare questa nuova fase della nostra azienda”, dichiara Gianluca Corradetti, titolare e amministratore unico di SASSA MOTORSPORT SRL. “Ascoli Piceno vanta una lunga tradizione legata al motorsport e crediamo che investire nella sicurezza, nella progettazione specializzata e nell’organizzazione di eventi possa rappresentare un’opportunità di crescita sia per la nostra realtà imprenditoriale sia per il territorio. Il nostro obiettivo è costruire un punto di riferimento per piloti, team e appassionati che condividono la nostra stessa passione per l’automobilismo.”

La partecipazione ideale a un evento simbolo come la Coppa Paolino Teodori sottolinea il forte legame tra l’azienda e il territorio ascolano, da sempre protagonista nel panorama delle competizioni in salita. Un legame che SASSA MOTORSPORT SRL intende rafforzare attraverso investimenti, innovazione e iniziative capaci di coinvolgere il mondo sportivo e la comunità locale.

Con questo nuovo percorso, l’azienda guarda al futuro con l’obiettivo di coniugare competenza tecnica, sicurezza, passione e promozione del motorsport, contribuendo alla crescita di un settore che rappresenta una parte importante dell’identità sportiva e industriale del territorio.

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