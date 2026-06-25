Il vicesindaco di Venarotta, Andrea Trenta, ha dichiarato: “Il Venarotta Open Park rappresenta il culmine di un grande lavoro di squadra profuso per valorizzare il nostro territorio. Abbiamo voluto unire sport, natura e spettacolo in un’unica giornata, creando un punto di ritrovo ideale per le famiglie, per i giovani e per i visitatori».

Giuseppe Amici, presidente Uncem Marche e dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, ha aggiunto: «Questo progetto si lega strettamente agli interventi più ampi delle schede SNAI dedicati a turismo e benessere. L’obiettivo è permettere a ciascuno dei diciassette comuni coinvolti, da Offida ad Arquata, di programmare eventi e sviluppare sul territorio una fondamentale ricostruzione socio-economica, che deve necessariamente camminare al fianco di quella fisica degli edifici».

L’assessore del Comune di Ascoli Piceno, Attilio Lattanzi, ha messo in evidenza: «Le mie deleghe alla qualità della vita e all’ambiente vanno a comporre un mosaico perfetto, nel quale la tutela del territorio rappresenta la base per il benessere dei cittadini, in piena sinergia con il progetto Benessere Ascoli. Questo ricco programma di Venarotta lancia un messaggio fondamentale: l’importanza di rallentare, fermarsi e dedicarsi a se stessi per poi ripartire e affrontare al meglio l’attività frenetica di ogni giorno».

Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto, ha espresso grande soddisfazione: “Sarà una domenica ricca di tanti eventi capaci di promuovere le peculiarità del territorio. Questa giornata, densa di attività e tradizioni dedicate a tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli anziani, rappresenta un modello. Ci auguriamo un bel successo per dare continuità in futuro, per mantenere vive le tradizioni e valorizzare l’identità di questi bellissimi posti».

All’incontro ha portato il suo saluto, in collegamento, anche il commissario straordinario alla Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli: «Questo programma si unisce alla nostra idea di aree interne che siano belle e vissute».

“Venarotta Open Park” è promosso dal Comune di Venarotta, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno, e organizzato da Mad Events. L’iniziativa vede come ente capofila promotore Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione Marche con Fondi POC Marche 2014-2020, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) “Ascoli Piceno”.