ASCOLI PICENO – Sarà una domenica speciale nel cuore verde di Venarotta. Il Parco Comunale ospiterà la manifestazione “Venarotta Open Park”, evento promosso dal Comune di Venarotta volto a valorizzare il territorio attraverso una ricca proposta di attività all’aria aperta, intrattenimento e cultura, interamente a ingresso libero.
La manifestazione, in programma domenica 28 giugno, prenderà il via alle ore 10:30 con l’inaugurazione ufficiale. Gli appassionati di benessere potranno rigenerarsi grazie alle sessioni di yoga con Daniela Grazioli, seguite dalle lezioni di pilates condotte da Jessica Accorsi e di calisthenics insieme ad Alessandro Castelli. Lo sport sarà grande protagonista della giornata: la mattina vedrà il fischio d’inizio del torneo di padel, organizzato da Bachetti Food e ASD Futsal 100 Torri, affiancato dall’esibizione di tiro con l’arco degli Arcieri di Venere ASD e dalle attività legate alle due ruote, con il bike trial guidato da Marco Nardinocchi e le escursioni in e-bike.
Il parco riserverà un’attenzione particolare ai più piccoli e alle famiglie. Sin dalle prime ore del mattino apriranno l’area gonfiabili, l’animazione truccabimbi dell’AVIS e il maneggio. I bambini esprimeranno la propria creatività nei laboratori di letture animate, nella pittura con “I Colori della Natura” e nell’apiario didattico. Gli amanti delle tradizioni passeggeranno tra i banchi del mercatino del riuso, curato dall’associazione “La casa di cartone”, o parteciperanno alla passeggiata botanica organizzata da Gigaro88. Alle 11:00 l’apertura dell’area Food & Ristoro garantirà una piacevole sosta per il pranzo. Il pomeriggio dalle 16:00 sarà all’insegna della cultura e del divertimento. Mentre prenderà il via il torneo di calcetto gestito da AP Events, i più piccoli si incanteranno davanti agli spettacoli di animazione, alle bolle di sapone e alle magie pomeridiane. Chi preferisce la letteratura si lascerà coinvolgere dal trekking letterario di Gigaro88 o prenderà parte alla presentazione del libro “Lu Piccule Principe” di Pierpaolo Piccioni. Il programma offrirà poi un secondo appuntamento con lo yoga guidato da Beatrice Incaini, seguito dallo spettacolare show acrobatico equestre di Loretta Minollini e dalla ginnastica dolce insieme ad Alessandro Esposto. Durante la giornata sarà inoltre possibile usufruire della piscina comunale all’aperto, tramite ingresso a pagamento.
Il tramonto segnerà l’inizio della grande festa musicale, anticipata dall’apertura degli stand gastronomici per la cena. Le note dei “Live Forever”, cover band degli Oasis, risuoneranno dalle 18:00, poi toccherà ai “N’Ice Cream” per il concerto delle 20:00 che presenteranno alcune canzoni del loro nuovo album in uscita il 17 luglio. Venarotta Open Park si chiuderà ballando sotto le stelle con “90 Mania”, un viaggio musicale nei grandi successi del passato.
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