In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio per le date concordate, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date

ASCOLI PICENO – Di seguito due note stampa dal Comune di Ascoli Piceno.

Regolamentazione della circolazione stradale presso il Pianoro di San Marco in occasione della manifestazione sportiva denominata “65° Coppa Paolino Teodori” in programma per i giorni 27 e 28 giugno 2026

Con l’Ordinanza dirigenziale 368 del 24 giugno 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:

1. Dalle ore 00:00 di giovedì 25 giugno 2026 e fino alle ore 21:00 di domenica 28 giugno 2026 l’interdizione della viabilità veicolare (fatta eccezione residenti ai quali l’organizzazione fornirà apposito pass con esclusione dei veicoli diretti alle attività e delle residenze) e il divieto di sosta rimozione coatta ambo i lati in:

Zona Bivio Colle ;

Via Circonvallazione San Marco – Caduti della Resistenza;

Via XXV Aprile;

Via Medaglie D’Oro;Via Martiri della Resistenza per il tratto compreso dall’intersezione con la S.P.n.76 Colle San Marco fino al bivio all’altezza del chiosco bar;

2. Dalle ore 7:00 alle ore 17:30 del 27 e 28 giugno p.v;

interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in Viale Caduti della Resistenza fino al Monumento ai Caduti (Cippo) ubicato in tratto interno della S.P.n.76;

3. Dalle ore 7:00 alle ore 21:00 di sabato 27 giugno p.v e dalle ore ore 5:00 alle ore 21:00 di domenica 28 giugno p.v:

interdizione alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in via Martiri della Resistenza, per il tratto compreso dal chiosco bar fino all’intersezione con la S.P.n.76 Colle San Marco, per consentire la collocazione dei banchi degli operatori commerciali su aree pubbliche;

4. Dalle ore 14:00 del 24 giugno e fino alle ore 12:00 di sabato 27 giugno p.v:

il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in via S.Cellini, per il tratto compreso dall’intersezione con la Via Napoli per mt.10,00 in direzione Colle San Marco (Sud)

5. Dal 27 al 28 giugno, con orario 07:00-20:00:

la sospensione completa della circolazione stradale per tutto il percorso della sopraindicata competizione, secondo le prescrizioni di cui al citato decreto di autorizzazione del Dirigente del Settore Viabilità-Infrastrutture della Provincia di Ascoli Piceno.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di

polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Regolamentazione della circolazione stradale in via Castellana per esecuzione lavori condominio di via Castellana 12/14

Richiedente: Impresa costruzioni Flli Rinaldi Srl

Con l’Ordinanza dirigenziale 372 del 25 giugno 2026 l’Amministrazione ordina per il giorno 2 luglio 2026 dalle ore 07.00 alle ore 17.00, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale – Via Castellana:

divieto di sosta con rimozione coatta H 24 su tutta la via e ambo i lati con obbligo di garantire il transito pedonale;

interdizione al transito veicolare;

installare idonea segnaletica di preavviso di chiusura all’intersezione di Lungo Castellano Sisto V con Via dei Marsi e Piazza San Gregorio int. Via Castellana e int. Via Tornasacco : più specificamente in prossimità del suddetto punto andrà collocato pannello informativo di dimensioni pari a m.1,00×0,70 con il seguente contenuto: “Transito interrotto in via Castellana nei giorni …………dalle……….alle………. per lavori in corso” unitamente a copia della presente O. D.;

Nel periodo sopra indicato, è sospesa qualsiasi autorizzazione rilasciata per la chiusura temporanea al transito veicolare di Via di Vesta, Via dei Conti, Via Tornasacco.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio per le date concordate, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti, sarà differita alle nuove date.

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