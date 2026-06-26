Per immergersi nell’atmosfera giocosa e coinvolgente della Festa e per viverla con partecipazione e allegria, l’Associazione Passi Chiari ha organizzato un contest fotografico

PAGLIARE DEL TRONTO – Domenica 28 giugno a Pagliare del Tronto, presso Piazza Nilde Iotti, Via Salaria 28, dalle ore 21.40 prende il via la prima tappa per la selezione di Miss Italia Marche 2026.



L’Associazione Passi Chiari, scelta per organizzare in collaborazione l’Evento, ha deciso di inserirlo in un contesto allegro e giocoso che dia ancor più visibilità e risalto alle attività di quella zona, dando vita, con il patrocinio del Comune di Spinetoli, alla festa “Cinque decenni di stile, uno scatto e si ferma il tempo”.



Nella stessa location di Piazza Iotti, a partire dalle ore 19, dentro una “cornice” dedicata agli anni 50 60 70 80 e 90 si rievocherà la storia, la cultura, la moda, i motori, la bellezza, la musica, i balli e i giochi di quegli anni.



Per immergersi nell’atmosfera giocosa e coinvolgente della Festa e per viverla con partecipazione e allegria, l’Associazione Passi Chiari ha organizzato un contest fotografico, a cui tutti gli spettatori dell’evento possono partecipare vestendosi a tema, scegliendo il decennio preferito, facendosi scattare una foto che verrà pubblicata sui canali social dell’Associazione, farsi votare qui e vincere un PREMIO offerto da Passi Chiari.



Il regolamento del contest è disponibile sulla pagina Fb di Passi Chiari.



Inoltre, dato che la serata sarà bella e lunga, le attività di ristoro saranno aperte e pronte a “saziare”, “dissetare” e a offrire ogni sorta e genere di servizi.

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