L’apertura dell’area festival è fissata per le 18 in entrambe le serate, mentre i concerti avranno inizio indicativamente dalle 21. L’ingresso è gratuito

OFFIDA – Offida si prepara a vivere il decennale del Bivio Art Festival, in programma il 15 e 16 luglio 2026 al Parco Cesare Gabrielli. Dopo l’uscita del manifesto artistico ufficiale, firmato da Davide Pizi con “La Musa”, l’Associazione Ricreativa Miriam annuncia ora i nomi della serata del 16 luglio, il momento centrale di questa edizione speciale.

Il Bivio Art Festival, nato come progetto indipendente e gratuito dal basso, ha costruito nel tempo un’identità fondata sull’incontro tra musica dal vivo, arti visive, territorio e comunità, sostenuta dal lavoro dei volontari e da una rete territoriale di sponsor e contributi. Dieci anni dopo, il festival mantiene gratuito l’ingresso e conferma la propria vocazione a rendere la cultura accessibile a un pubblico ampio e intergenerazionale.

La serata di giovedì 16 luglio sarà raccontata come un concerto-evento corale e irripetibile, un momento musicale collettivo pensato per celebrare dieci anni di attività senza trasformarsi in una semplice rassegna di nomi. Sul palco si alterneranno Neri Marcorè, Riccardo Onori, Mel Previte, Robby Pellati, Rigo Righetti, Gaudats Junk Band , GANG, Cristian “Cicci” Bagnoli e Giuseppe Scarpato.

Il programma del decennale si completa con un ricco percorso di arti visive presente in entrambe le serate: Valentina Menzietti con la sua “cabina magica” per ritratti dal vivo, Daniela Carolina Piunti, presenza storica del festival fin dalla prima edizione, che realizzerà il tradizionale quadro dell’anno a partire dal 15 luglio per completarlo il 16, e Paola Celi, pittrice e autrice.

L’apertura dell’area festival è fissata per le 18 in entrambe le serate, mentre i concerti avranno inizio indicativamente dalle 21. L’ingresso è gratuito.

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