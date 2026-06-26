ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli.

Ordinanza sindacale 376 del 26/06/2026 – Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità – Integrazione ordinanza n. 736 10/11/2025 – 65^ Coppa Paolino Teodori – Colle San Marco/San Giacomo

Con l’Ordinanza sindacale 376 del 26 giugno 2026 si ordina ad integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 736 del 10/11/2025, in occasione dello svolgimento della gara internazionale di velocità in salita “65^ Coppa Paolino Teodori” – Colle San Marco/San Giacomo nei giorni dal 27 al 28 giugno 2026:

1- il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ed ambulante, ubicate in località Pianoro di Colle San Marco, di vendere e somministrare bevande, anche per asporto, con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;

2- il divieto di somministrazione e di vendita, anche per asporto, di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;

3- il divieto generalizzato di utilizzo di contenitori pericolosi, quali ad esempio non esaustivo vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

4- che il divieto opera anche in tutti i casi in cui in cui la somministrazione avvenga nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza di tutte le attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

5- il divieto e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno efficacia dalle ore 00.01 di sabato 27/06/2026 alle ore 24:00 di domenica 28/06/2026, in tutta l’area del Pianoro di Colle San Marco:

nei confronti di ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande in sede fissa compresi i distributori automatici;

nei confronti delle ditte autorizzate alla vendita e/o somministrazione temporanea;

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