ASCOLI PICENO – Si terrà lunedì 29 e martedì 30 giugno 2026, presso la Bottega del Terzo Settore di Ascoli Piceno, il workshop

partecipativo conclusivo del progetto AvverAbile 2.0 – Agenzia Sociale per il Lavoro, promosso da Pagefha

Cooperativa Sociale con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nell’ambito

dell’Avviso “Creare nuove opportunità di lavoro anche attraverso la costituzione di un’alleanza tra

organizzazioni”.

Accanto a Pagefha Cooperativa Sociale, soggetto responsabile, hanno partecipato alla realizzazione del

progetto i partner On The Road Cooperativa Sociale, Abilita Cooperativa Sociale, Casa di Asterione APS e

Sorda Picena APS, in collaborazione con la rete territoriale dei servizi, degli Ambiti Territoriali Sociali e dei

soggetti pubblici e privati coinvolti.

L’iniziativa rappresenta il momento finale di restituzione del percorso progettuale e, al tempo stesso,

un’occasione di confronto pubblico sul tema dell’inclusione lavorativa come parte integrante del Progetto di

Vita individuale, personalizzato e partecipato, alla luce della riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs.

62/2024.

AvverAbile 2.0 nasce con l’obiettivo di sperimentare e consolidare un modello territoriale di Agenzia Sociale

per il Lavoro, capace di accompagnare persone con disabilità, fragilità e vulnerabilità nei percorsi di

orientamento, formazione, tirocinio e inclusione socio-lavorativa. Il progetto ha valorizzato il lavoro in rete tra

Enti del Terzo Settore, servizi sociali e sanitari, scuole, Agenzie per il Lavoro, imprese e istituzioni, con l’intento

di costruire opportunità concrete e personalizzate di autonomia e partecipazione.

Il programma si aprirà lunedì 29 giugno alle ore 16:00 con la presentazione dell’iniziativa a cura di Mirko

Loreti di Pagefha Cooperativa Sociale. Alle ore 16:15 è previsto l’intervento formativo di Luca Pazzaglia sulla

riforma della disabilità e sul D.Lgs. 62/2024, con un approfondimento dedicato alla valutazione

multidimensionale e alla personalizzazione dei sostegni. A seguire, dalle ore 17:00, prenderanno avvio due

tavoli di lavoro tematici dedicati alla dimensione del lavoro dalla scuola all’inserimento lavorativo e agli

strumenti per costruire strategie efficaci di inclusione, accompagnamento e cooperazione territoriale.

La seconda giornata, martedì 30 giugno, sarà dedicata alla restituzione dei risultati e al confronto

istituzionale. Dopo i saluti istituzionali delle ore 9:30, alle ore 10:00 saranno presentati i risultati del progetto

AvverAbile e gli esiti dei tavoli di lavoro, con la condivisione del modello dell’Agenzia Sociale per il Lavoro e

del Manifesto del Terzo Settore sul tema lavoro e inclusione. Alle ore 10:15 è previsto l’intervento di Francesca

Benelli della Società Cooperativa Il Bettolino, dedicato alla valutazione dell’impatto sociale e alla misurazione

del valore generato per persone, famiglie e comunità.

La mattinata proseguirà con interventi istituzionali e con il panel “Costruire una strategia territoriale

condivisa”, che vedrà il confronto tra coordinatori degli ATS, AST, Centro per l’Impiego, Terzo Settore e

rappresentanti del mondo della cooperazione sociale. Le conclusioni saranno affidate a Marco Regnicoli,

Presidente della Bottega del Terzo Settore.

L’evento è rivolto a professionisti del settore socio-sanitario, enti del Terzo Settore, amministratori locali,

scuole, imprese e cittadini interessati ai temi dell’inclusione, del lavoro e del Progetto di Vita.

Sarà garantita l’accessibilità grazie alla traduzione in LIS – Lingua dei Segni Italiana e alla disponibilità di

materiali in formato accessibile.

Con questo appuntamento conclusivo, AvverAbile 2.0 intende non solo restituire i risultati raggiunti, ma

rilanciare una prospettiva di lavoro comune: costruire una rete territoriale stabile, capace di trasformare

l’inclusione lavorativa in una reale opportunità di autonomia, partecipazione e cittadinanza.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.