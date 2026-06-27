Il percorso, guidato da una guida turistica, si svolgerà al calare del sole, un momento in cui la città cambia volto: le pietre si scaldano di luce dorata, le ombre si allungano e i dettagli architettonici emergono con maggiore intensità

ASCOLI PICENO – Martedì 30 giugno (partenza alle 19 da Piazza Roma ad Ascoli Piceno) Unione Sportiva Acli Marche propone l’iniziativa “Ascoli al tramonto”. L’evento è gratuito e rientra nel progetto SSC – Social smart city del Comune di Ascoli Piceno, sviluppato grazie al bando “Educare in comune” e coordinato dalle Acli provinciali per rafforzare il welfare comunitario.

Il percorso, guidato da una guida turistica, si svolgerà al calare del sole, un momento in cui la città cambia volto: le pietre si scaldano di luce dorata, le ombre si allungano e i dettagli architettonici emergono con maggiore intensità. Camminare al tramonto permette di cogliere sfumature che di giorno passano inosservate, come i riflessi sui tetti, la quiete delle vie alte e la progressiva accensione delle luci cittadine.

L’itinerario, un vero e proprio trekking cittadino per il quale occorre indossare scarpe comode, toccherà vari punti di interesse culturale, in particolare la zona della Piazzarola, dell’Annunziata e della Fortezza Pia, offrendo una vista panoramica su Ascoli Piceno dall’alto proprio nel momento più suggestivo della giornata.

La partecipazione è gratuita con un massimo di 50 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome dei partecipanti entro il 28 giugno.

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