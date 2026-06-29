Succede ad Aronne Cecchini che ha guidato il club negli ultimi due anni contribuendo ad accrescere soci e prestigio del sodalizio ascolano che ha da poco festeggiato i 25 anni di attività

ASCOLI PICENO – Nuovo direttivo per il Club 41 di Ascoli Piceno che ha rinnovato i vertici nel corso di una cerimonia svoltasi nella splendida location di Villa Aura di Offida. Il nuovo Presidente è l’imprenditore ascolano Pietro Marini che succede ad Aronne Cecchini che ha guidato il club negli ultimi due anni contribuendo ad accrescere soci e prestigio del sodalizio ascolano che ha da poco festeggiato i 25 anni di attività.

Insieme a Marini, la nuova squadra è composta dal vice presidente Francesco Silvi, dal segretario Renato Pierantozzi, il tesoriere Emilio Fares, il web master Stefano Cappelli, Gianni Tardini (Iro), Fabio Pucciarelli (delegato ai rapporti con la Round Table) e i consiglieri Gianluca Lelii, Walter Gibellieri e Domenico Cellini. Alla cerimonia del passaggio del collare sono intervenuti anche il consigliere nazionale del Club 41, Filippo Visocchi, la segretaria nazionale del Club Agorà Alessandra Giacomini, la presidente del Club Agorà di Ascoli Anna Rita Cardi, la presidente del Lions Club Host di Ascoli Patrizia Pasqualini, il consigliere nazionale del Panathlon Francesco Silvi, il presidente del Panathlon di Ascoli e past president nazionale del Club 41 Domenico Vannicola e una delegazione del Club 41 Monte Vettore guidata dal presidente Capanna.

Il Club 41 Ascoli è già al lavoro per organizzare l’importante evento internazionale H.Y.M. che si terrà ad ottobre nel Piceno alla presenza di ospiti in arrivo da tutta Europa in collaborazione anche con i Club Round Table, Ladies Circle ed Agorà (all’insegna del motto “four clubs, one vision”) per cui sono stati delegati per l’organizzazione il past president Cecchini e il convenor Domenico Vannicola.

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