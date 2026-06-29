Le 5 performance avverranno in contemporanea e dureranno 15 minuti e saranno ripetute 5 volte. Tutte le compagnie faranno pausa nello stesso momento per dare 15 minuti di tempo allo spettatore per passare alla tappa successiva

ROCCAFLUVIONE – “In sul calar del sole. La sera dei poeti” è un evento-spettacolo per una Roccafluvione da passeggiare e godere, promosso dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della ProLoco, per domenica 5 luglio alle 21 a Roccafluvione.

Con la direzione artistica di Walter Galotto, compagnie teatrali ascolane, “Donattori”, “Opera Show”, “Laboratorio Minimo Teatro”, “I Castoretti”, con “The dreamers- Acoustic Duo” e la compagnia teatrale di bambini e ragazzi del paese “Il piccolo Siparietto”, raccontano e mettono in scena le più belle poesie locali e nazionali per le vie del capoluogo.

A Ponte Nativo le poesie di Emidio Ferretti, scrittore e poeta di Roccafluvione; nel parco giochi di P. Matteotti, poesie dialettali di Cagnucci; sulla “Scalinata del Cavatore” Leopardi e Carducci; in piazza A.Moro, Mercantini e presso il giardino dell’ attuale sede comunale, musica e parole.

Le 5 performance avverranno in contemporanea e dureranno 15 minuti e saranno ripetute 5 volte. Tutte le compagnie faranno pausa nello stesso momento per dare 15 minuti di tempo allo spettatore per passare alla tappa successiva (le tappe non hanno un ordine stabilito). Sul posto verranno consegnate mappe e si potranno chiedere info a chi, come riconoscimento, indossera il sole al collo.

La prima replica ha inizio alle 21,15.

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