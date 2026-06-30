Per circa un’ora e mezza hanno seguito con attenzione ed ammirazione gli interventi dell’autore famoso per aver adottato da single, nel 2018, la piccola Alba, la bambina affetta dalla sindrome di Down abbandonata dai genitori naturali e rifiutata poi da circa trenta famiglie

SPINETOLI – Oltre centocinquanta, le persone che lunedì sera hanno voluto presenziare a Pagliare, presso la Locanda Centimetro Zero, alla presentazione del libro “Una famiglia imperfetta”, dello scrittore e politico (vice presidente del Consiglio regionale della Campania) napoletano, Luca Trapanese.

Centocinquanta persone che per circa un’ora e mezza hanno seguito con attenzione ed ammirazione gli interventi dell’autore famoso per aver adottato da single, nel 2018, la piccola Alba, la bambina affetta dalla sindrome di Down abbandonata dai genitori naturali e rifiutata poi da circa trenta famiglie. Una storia raccontata dallo stesso Trapanese in un libro: “Nata per te”, dal quale poi è scaturito un film e anche un monologo teatrale.

Luca Trapanese, grande amico dei ragazzi della Locanda, è stato applaudito più volte dal pubblico presente, dimostrando una grande apertura mentale ed un coraggio non da poco nell’affrontare temi anche di una certa rilevanza sociale e politica. Del resto, il suo libro è la storia della sua vita riferita agli ultimi venti anni, tutti dedicati alla disabilità.

Una bella serata dove la cultura ha incontrato il sociale, in un connubio vincente fatto di sensibilità e lungimiranza, emozioni e voglia di cambiare la società, amore e vicinanza verso chi ha problemi di fragilità.

“Tanti i temi toccati questa sera, che ci inducono a riflettere sul nostro futuro, sul futuro di una società da ripensare come una grande famiglia allargata, e ‘imperfetta’ come ama definirla Luca Trapanese”, la dichiarazione a margine di Roberta D’Emidio, che da oltre undici anni porta avanti insieme ad Emidio Mandozzi la bellissima storia della Locanda Centimetro Zero, oramai assurta a luogo dell’anima non solo per quanti hanno a che fare con fragilità umane, ma che hanno a cuore il futuro dei più deboli.

“Queste sono tematiche che ci toccano da vicino, molto di più di quanto noi stessi possiamo immaginare. Soddisfatto della risposta data dal territorio, con moltissime persone presenti ad ascoltare uno scrittore, un politico, ma soprattutto un padre, che prima di diventare genitore della piccola Alba, aveva da tempo adottato tanti figli: quelli che animano la sua prima associazione ‘A ruota libera’, cui nel tempo se ne sono aggiunte molte altre. Un esempio per tutti noi”, il pensiero di Emidio Mandozzi, che ha avuto la lungimiranza di capire anni fa l’importanza di costruire un luogo dove tanti ragazzi hanno trovato non solo un lavoro ma una ragione di vita.

Presenti alla serata, oltre a tanti genitori con figli disabili, anche molte insegnanti e operatrici sociali.

A raccogliere l’invito anche il presidente della Sambenedettese Vittorio Massi accompagnato dalla moglie Maria Elisa D’Andrea, il presidente della Ciip, Marco Perosa, il consigliere regionale Andrea Cardilli ed il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

Sindaco Fioravanti presente anche in mattinata, insieme ai tecnici comunali, presso il palazzo Saladini Pilastri ad Ascoli, attualmente in fase di ristrutturazione. Un incontro dove i vertici della Locanda insieme al presidente della cooperativa Download di Asti, Alex Tosello, co-fondatore dell’Albergo Etico e dell’Accademia dell’Indipendenza, hanno tenuto un breefing durante un sopralluogo atto a constatare lo stato attuale dei lavori, con l’apertura del ristorante Centimetro Zero al Quadrato prevista per fine anno.

Un’intuizione che diventa modello, ovvero la genesi di un’impresa sociale innovativa.

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