Per partecipare occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome entro il 3 luglio. L’adesione alla manifestazione è gratuita

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il Circolo Oscar Romero Aps/Asd, in collaborazione con Running Team D’Lu Mont e U.S. Acli Comitato Regionale Marche APS, organizza l’iniziativa “Percorsi di Arte e Cultura”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale. L’evento si terrà sabato 4 luglio alle ore 16:30, con ritrovo in Piazza Roma. Si tratta di un evento culturale sportivo e gratuito che consiste nella visita del borgo di Monsampolo del Tronto con una guida turistica abilitata.

A seguire, per chi vorrà, il pomeriggio proseguirà con una passeggiata ludico motoria della lunghezza di circa 5 chilometri

Per partecipare occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome entro il 3 luglio. L’adesione alla manifestazione è gratuita. E’ previsto un massimo di 50 partecipanti.

Al termine della passeggiata ludico motoria è previsto un momento di festa, un vero e proprio “Gnokko party”, dedicato a prodotto tipico di Monsampolo del Tronto.

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