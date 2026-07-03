Un modo per promuovere turismo sostenibile, consapevole e rispettoso, ma anche per riaffermare il diritto delle popolazioni dell’Appennino a restare, vivere e costruire

ASCOLI PICENO – Prosegue su Rai1 il racconto dei Cammini della Rinascita, il progetto televisivo

di Linea Verde Sentieri dedicato ai territori dell’Appennino centrale colpiti dal

sisma del 2016 e oggi protagonisti di un percorso di ricostruzione, valorizzazione e

rilancio.

La quarta puntata, in onda sabato 4 luglio alle ore 12.30 su Rai1, accompagnerà i

telespettatori lungo un itinerario di grande valore paesaggistico, spirituale e

identitario, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Appennino tra Lazio,

Marche, Umbria e Abruzzo. Il viaggio toccherà Montemonaco, Ussita, il valico

delle Arette, il Santuario di Macereto, Monteleone di

Spoleto, Castelluccio di Norcia, Montereale, Borbona, Leonessa, Falesia, Preci e

Visso.

La puntata accompagnerà i telespettatori lungo tre itinerari di grande valore

paesaggistico, spirituale e identitario: il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino

di San Giuseppe e il Cammino di San Benedetto. Un viaggio tra borghi, montagne,

vallate, luoghi della fede e comunità che custodiscono la memoria del terremoto

ma anche la forza della ripartenza. I paesi attraversati rappresentano infatti un

mosaico di luoghi simbolo, dove la ferita del terremoto convive con la forza della

rinascita e con la volontà di custodire identità, tradizioni e paesaggio.

La puntata si inserisce nel ciclo speciale di Linea Verde Sentieri – I Cammini della

Rinascita, realizzato in collaborazione con il Commissario Straordinario del

Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, per promuovere un

racconto nuovo dell’Appennino centrale: non soltanto area colpita da una calamità,

ma territorio vivo, attraversabile, accogliente e capace di generare nuove economie

legate al turismo lento, alla natura, alla spiritualità, alla cultura e alla qualità della

vita.

“Con questa nuova puntata — dichiara il Commissario Straordinario alla

ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli — prosegue il racconto di un Appennino

che non vuole essere ricordato solo per le ferite del terremoto, ma per la forza con

cui sta tornando a vivere. I Cammini della Rinascita sono molto più di itinerari

turistici: sono percorsi di comunità, strumenti di valorizzazione del territorio e

occasioni concrete per sostenere le economie locali, contrastare lo spopolamento

e restituire centralità ai borghi dell’Italia centrale”.

Particolare rilievo avrà il passaggio al Santuario di Macereto, uno dei luoghi

simbolo della spiritualità appenninica, immerso in un paesaggio di grande

suggestione ai piedi dei Monti Sibillini. Così come significativo sarà il racconto

di Visso e Ussita, comunità profondamente segnate dal sisma ma oggi al centro di

un percorso di recupero, rigenerazione e valorizzazione.

I Cammini della Rinascita diventano così un grande racconto nazionale: un modo

per promuovere turismo sostenibile, consapevole e rispettoso, ma anche per

riaffermare il diritto delle popolazioni dell’Appennino a restare, vivere e costruire

nuove opportunità nei luoghi in cui affondano le proprie radici.

La quarta puntata sarà dunque un nuovo tassello di questo viaggio nell’Italia

centrale che rinasce camminando: un itinerario tra natura, fede, memoria e

ricostruzione, capace di mostrare al grande pubblico la bellezza profonda di

territori che rappresentano una parte essenziale dell’identità italiana.

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