ASCOLI PICENO – Prosegue su Rai1 il racconto dei Cammini della Rinascita, il progetto televisivo
di Linea Verde Sentieri dedicato ai territori dell’Appennino centrale colpiti dal
sisma del 2016 e oggi protagonisti di un percorso di ricostruzione, valorizzazione e
rilancio.
La quarta puntata, in onda sabato 4 luglio alle ore 12.30 su Rai1, accompagnerà i
telespettatori lungo un itinerario di grande valore paesaggistico, spirituale e
identitario, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Appennino tra Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo. Il viaggio toccherà Montemonaco, Ussita, il valico
delle Arette, il Santuario di Macereto, Monteleone di
Spoleto, Castelluccio di Norcia, Montereale, Borbona, Leonessa, Falesia, Preci e
Visso.
La puntata accompagnerà i telespettatori lungo tre itinerari di grande valore
paesaggistico, spirituale e identitario: il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino
di San Giuseppe e il Cammino di San Benedetto. Un viaggio tra borghi, montagne,
vallate, luoghi della fede e comunità che custodiscono la memoria del terremoto
ma anche la forza della ripartenza. I paesi attraversati rappresentano infatti un
mosaico di luoghi simbolo, dove la ferita del terremoto convive con la forza della
rinascita e con la volontà di custodire identità, tradizioni e paesaggio.
La puntata si inserisce nel ciclo speciale di Linea Verde Sentieri – I Cammini della
Rinascita, realizzato in collaborazione con il Commissario Straordinario del
Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, per promuovere un
racconto nuovo dell’Appennino centrale: non soltanto area colpita da una calamità,
ma territorio vivo, attraversabile, accogliente e capace di generare nuove economie
legate al turismo lento, alla natura, alla spiritualità, alla cultura e alla qualità della
vita.
“Con questa nuova puntata — dichiara il Commissario Straordinario alla
ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli — prosegue il racconto di un Appennino
che non vuole essere ricordato solo per le ferite del terremoto, ma per la forza con
cui sta tornando a vivere. I Cammini della Rinascita sono molto più di itinerari
turistici: sono percorsi di comunità, strumenti di valorizzazione del territorio e
occasioni concrete per sostenere le economie locali, contrastare lo spopolamento
e restituire centralità ai borghi dell’Italia centrale”.
Particolare rilievo avrà il passaggio al Santuario di Macereto, uno dei luoghi
simbolo della spiritualità appenninica, immerso in un paesaggio di grande
suggestione ai piedi dei Monti Sibillini. Così come significativo sarà il racconto
di Visso e Ussita, comunità profondamente segnate dal sisma ma oggi al centro di
un percorso di recupero, rigenerazione e valorizzazione.
I Cammini della Rinascita diventano così un grande racconto nazionale: un modo
per promuovere turismo sostenibile, consapevole e rispettoso, ma anche per
riaffermare il diritto delle popolazioni dell’Appennino a restare, vivere e costruire
nuove opportunità nei luoghi in cui affondano le proprie radici.
La quarta puntata sarà dunque un nuovo tassello di questo viaggio nell’Italia
centrale che rinasce camminando: un itinerario tra natura, fede, memoria e
ricostruzione, capace di mostrare al grande pubblico la bellezza profonda di
territori che rappresentano una parte essenziale dell’identità italiana.
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